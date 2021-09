Cwt, ricapitalizzazione da 350 milioni di dollari in vista della ripresa













Tempo di ricapitalizzazione per Cwt, tra le più importanti piattaforme di gestione dei viaggi Business-to-Business-for-Employees (B2B4E), che ha stipulato un accordo con gli stakeholder finanziari che rappresentano oltre il 90% del debito in essere della società per ricapitalizzare l’attività e rafforzare ulteriormente la sua posizione finanziaria.

I termini chiave dell’accordo, stipulato con lo stakeholder finanziario Barings LLC, tra gli altri, prevedono 350 milioni di dollari (296 milioni di euro) di nuovo capitale azionario nel business, l’eliminazione di quasi 900 milioni di dollari di debito sostituendo l’attuale debito di 1,5 miliardi di dollari di Cwt con un nuovo debito di primo grado di 625 milioni di dollari emesso a tassi di mercato.

Gli accordi prevedono poi di fornire a Cwt una sostanziale liquidità a lungo termine ed una nuova linea di credito revolving, fornendo a Cwt il pagamento integrale di tutti i partner commerciali e altri fornitori di beni e servizi.