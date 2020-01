Cwt nomina Scott Hace vice president enterprise strategy

Sarà Scott Hace il nuovo vice president enterprise strategy di Cwt. Nel suo nuovo ruolo, Scott e il suo gruppo, oltre a fornire supporto materiale al board della piattaforma di gestione di viaggi B2B4E, saranno responsabili dello sviluppo e della realizzazione dei progetti strategici chiave.

«Siamo entusiasti di dare a Scott il benvenuto nel team. La sua grande esperienza nella consulenza strategica e nell’industria dei viaggi rappresenterà una risorsa determinante nello sviluppo delle priorità nel programma volto a garantire la crescita nei mercati chiave, differenziando così distintamente Cwt dagli altri attori del settore», ha dichiarato Julia Kou, senior vice president enterprise strategy & corporate development di Cwt.

Nelle intenzioni dell’azienda, Hace e il suo gruppo collaboreranno con i principali player del comparto per dare impulso ai progetti strategici connessi al piano di sviluppo, all’efficienza operativa e alla differenziazione di prodotto tra competitor. Inoltre, la divisione Enterprise Strategy lavorerà a stretto contatto con la leadership di Cwt nella definizione delle priorità nel programma a breve e medio termine, valutando al contempo le opportunità di sviluppo del business sul lungo periodo.

La presenza nel team Enterprise Strategy non rappresenta una novità per Hace, essendo entrato in azienda, nel 2015, proprio come director di questa divisione. Nel 2017 è stato promosso senior director, global supply chain partners, con l’incarico di supervisionare il rapporto tra Cwt e gli strumenti di prenotazione online.

Prima di fare parte di Cwt, Scott Hace ha lavorato 15 anni come consulente nel settore della tecnologia e delle comunicazioni con aziende come Avaya, Comcast, Cognizant e Accenture, per le quali ha gestito grandi trasformazioni It, oltre che lo sviluppo di nuove strategie di vendita e di immissione sul mercato.