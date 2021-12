Cwt migliora il gestionale con più funzionalità per voli, hotel e assistenza













Nuovi investimenti in tecnologia e servizi al cliente, per Cwt che annuncia l’aggiunta di nuove funzionalità e prodotti al suo tool gestionale MyCwt, per migliorare l’esperienza degli utenti e dare ulteriori strumenti alle aziende e ai loro dipendenti in viaggio.

Tra i nuovi strumenti, la possibilità di selezionare il posto sui voli: uno strumento pensato per offrire un’esperienza di prenotazione semplificata, tramite cui i posti prenotabili su tutti i voli Sabre e Amadeus vengono visualizzati su una mappa, con indicato chiaramente il tipo di tariffa e della classe di cabina. Una volta effettuata la prenotazione, le prenotazioni dei posti dei business travelers vengono immediatamente visualizzate nell’ itinerario di viaggio all’interno di myCwt.

C’è poi la nuova funzione “hotel office location search”, che permette agli utenti di cercare l’hotel migliore vicino al proprio ufficio o a quello del proprio cliente, visualizzando le varie opzioni su una mappa entro 10 miglia. I viaggiatori possono anche specificare la preferenza per la vicinanza dell’hotel a punti di riferimento o aeroporti specifici. Gli utenti avranno inoltre l’ accesso a “Cwt Travel Essentials”: tramite myCwt mobile al momento della prenotazione voli, i viaggiatori potranno consultare informazioni aggiornate sulle linee guida COVID-19 e sulle restrizioni in vigore nella loro destinazione.

Ma è molto forte l’attenzione dell’azienda al servizio clienti. In caso di emergenza o problemi durante il viaggio, infatti, gli utenti Cwc potranno usufruire di una nuova assistenza clienti più diretta. Se ad esempio un viaggiatore riceve una notifica o un avviso come un volo cancellato, con un clic avrà modo di chiamare o inviare un messaggio ad un consulente, il quale potrà quindi rispondere rapidamente, dando assistenza immediata.

Potenziata anche l’offerta di messaggistica “follow the sun“: disponibile su myCwt mobile e web, Microsoft Teams e Facebook Workplace, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è ora presente in oltre 113 paesi, con oltre 1.000 aziende utilizzano già il servizio.

Orgogliosa di quanto fatto finora Erica Antony, chief product officer di Cwt, che dichiara: «Nell’ultimo anno, Cwt ha accelerato i piani di sviluppo strategico dei prodotti innovativi e dei servizi di viaggio. Mentre la ripresa dei viaggi d’affari, delle riunioni e degli eventi riprende slancio, stiamo raddoppiando gli investimenti in prodotti e servizi, per fornire agli utenti un’esperienza digitale che non sia seconda a nessuno».