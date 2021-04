Cwt, Michelle McKinney Frymire è il nuovo ceo













Cwt ha un nuovo chief executive officer: si tratta di Michelle McKinney Frymire, operativa dal 1° maggio al posto di Kurt Ekert, che resterà comunque in azienda ma ricoprirà il ruolo di senior advisor.

Michelle McKinney Frymire è entrata in Cwt nel 2019 e possiede un’esperienza ventennale nella travel industry: in passato è stata anche in Starwood Vacation Ownership e in Delta Technology, quest’ultima divisione di Delta Air Lines.

«Sono entusiasta di dare il benvenuto a Michelle nel ruolo di guida della nostra compagnia in questa nuova fase di sviluppo e costruzione – ha detto Rick Gage, chair della parent company di Cwt, Cti Holdings, Inc – Le sue capacità saranno fondamentali per il nostro futuro».

«Allo stesso tempo sono contento che Kurt rimarrà in Cwt e lo ringrazio per la sua leadership di questi anni e l’impatto avuto sui risultati aziendali», ha concluso Rick Gage.