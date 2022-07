Cwt, Judy Hendrick è la nuova chief financial officer













Svolta in rosa nel top management di Cwt, la piattaforma di gestione dei viaggi Business-to-Business-for-Employees (B2B4E), dove è stata annunciata la nomina di Judy Hendrick a chief financial officer (cfo) con effetto immediato. Riportando al presidente e amministratore delegato, Patrick Andersen, sarà un membro dell’Executive Leadership Team.

«Sono più che entusiasta che Judy abbia deciso di assumere il ruolo di cfo su base permanente – ha affermato Patrick Andersen – Perché da quando è entrata a far parte ad interim all’inizio del mese, ha avuto un tale impatto sulla nostra attività e si è unita immediatamente a me, al mio gruppo dirigente e a tutti coloro che la circondano. È perfetta per Cwt».

Immediatamente prima della sua nomina, Hendrick è stata cfo ad interim presso Cwt, essendosi precedentemente ritirata dalla carica di cfo e chief growth officer di Aimbridge Hospitality il 31 dicembre 2021, dopo 13 anni nel ruolo, e ha 20 anni di vasta esperienza nel settore alberghiero e bancario. Ha servito per 15 anni presso Wyndham International ricoprendo vari ruoli esecutivi, tra cui evp chief investment officer, svp of finance e treasurer, prima dei quali ha ricoperto posizioni senior presso Chase Manhattan Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce e First Republic Bank. Inoltre la Hendrick fa parte dell’American Hospitality & Lodging Association’s Women in Lodging Advisory Board, dell’American Heart Association Board of Directors per la regione sud ovest e del comitato esecutivo della Dallas Chamber of Commerce Executive Women’s Roundtable.