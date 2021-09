Cwt affida a Joel Hanson la guida del progetto d’innovazione













Cwt, la piattaforma di gestione dei viaggi business-to-business-for-employees (B2B4E), ha nominato Joel Hanson senior director of global innovation business development.

In questo ruolo di leadership all’interno del team global supply chain partners di Cwt, Hanson guiderà il processo di innovazione e sarà responsabile della costruzione e della fornitura di prodotti e servizi leader del settore per ottimizzare il cliente di CWT e l’end-to-end del loro viaggiatore esperienza di viaggio.

Hanson è un veterano di Cwt, essendo entrato a far parte dell’azienda come global senior writer prima di trascorrere gli ultimi sei anni come senior product incubation manager dell’azienda.

Negli ultimi due anni, Joel Hanson ha guidato il lancio di Cwt guest services in tutto il mondo, che ha consentito ai clienti di gestire senza sforzo i viaggiatori non profilati ed è stato cruciale nella concettualizzazione e nel lancio (con successo) di CwtAnalytIQs, strumento pionieristico per i travel manager di oggi per monitorare e spesa prevista.