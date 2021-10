Cwt, a Cristina Scott il ruolo di head of financial services













C’è una nomina in casa Cwt, la piattaforma di gestione dei viaggi B2B4E che ha annunciato Cristina Scott come nuova head of financial services.

Dalla sede di Southlake, in Texas, Cristina Scott riporterà a Nick Vournakis, capo del dipartimento Global Customer Group di Cwt.

Prima di questa nomina, Scott è stata vice presidente delle operazioni globali nel dipartimento Meetings & Events di Cwt, servizio di gestione di meeting ed eventi aziendali.

«Cristina Scott porta una vasta esperienza e un ottimo track record di risultati in questo ruolo, e io sono entusiasta del nostro potenziale con lei nel team – ha affermato Nick Vournakis – Con l’industria dei viaggi in ripresa, Cristina è pronta a supportare le esigenze dei nostri clienti dei servizi finanziari e i loro travel manager mentre i viaggi d’affari acquistano di nuovo slancio».

Scott è entrata in Cwt a settembre 2019 dopo 24 anni in Sabre, dove ha avuto diversi ruoli di gestione commerciale e operazioni di vendita.