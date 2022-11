Cunard rimanda il varo di Queen Anne

Cunard ritarda il varo della nuova nave Queen Anne. A causa della carenza di energia e delle difficoltà nella catena di approvvigionamento globale, Queen Anne partirà da Southampton il 3 maggio 2024 anziché a gennaio dello stesso anno.

La nave visiterà La Coruna il 5 maggio, Lisbona il 7 maggio e per poi rientrare a Southampton il 10 maggio.

Cunard ha trasferito automaticamente le prenotazioni e chi era in lista d’attesa sul nuovo viaggio inaugurale.

Le crociere inaugurali di Queen Anne includeranno itinerari da Southampton al Mediterraneo, in Scandinavia, alle isole Canarie e lungo i fiordi norvegesi.

Questi viaggi saranno in vendita dal 6 dicembre 2022 per i membri del Cunard World Club. Le vendite apriranno ufficialmente per tutti il 7 dicembre 2022.