Cunard festeggia cent’anni di giri del mondo nel 2023













Il 2023 per Cunard significa 100 anni di crociere attorno al mondo. Per festeggiare il centenario dei giri del mondo, la storica compagnia di navigazione – che ha come unico rappresentante per l’Italia Gioco Viaggi – offrirà itinerari ispirati alla prima rotta, a bordo delle sue navi, che invitano a riconnettersi con il mondo come mai prima d’ora.

In programma scali con overnight a Città del Capo, Singapore e San Francisco e scali con partenze in tarda serata a Tokyo (tour da Yokohama), Colombo e Safaga. Sarà possibile scoprire spiagge bianche, mari, meraviglie architettoniche, fauna selvatica e tanto altro.

Nell’ambito di un’esplorazione di 101 notti, la nave Queen Victoria farà scalo in dieci dei porti originariamente presenti nel giro del mondo del 1923 di Cunard (tra cui Manila, Honolulu, Cabo San Lucas e San Francisco).

Queen Mary 2 accompagnerà i propri ospiti in Egitto, Oman, Indonesia e Sri Lanka, attraverso un dinamico itinerario di 102 notti.

Queen Elizabeth circumnavigherà l’Australia e il Giappone in un’esplorazione dell’Asia e del Pacifico, con tappe che consentiranno di ammirare numerosi siti patrimonio Unesco.

Per chi prenota entro il 30 novembre 2021, Gioco Viaggi mette in campo una promozione speciale.

«Il 2023 sarà un anniversario storico per i giri del mondo – dice Gigi Torre, titolare Gioco Viaggi – Cunard ha ideato viaggi oceanici pionieristici e, per festeggiarne il centenario, mette in programma una stagione di itinerari ispirati alla prima autentica rotta. Sono viaggi unici nel loro genere, esplorazioni nuove e diverse da qualsiasi cosa si sia visto sino ad ora. I Centenary World Voyages, ideati per commemorare un anno fondamentale nella storia dei viaggi, sono due e per entrambi abbiamo riservato un’offerta valida per le prenotazioni effettuate entro il 30 novembre 2021».