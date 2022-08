Cultura traina turismo nell’estate italiana

L’estate 2022 segna la piena ripresa delle attività culturali dal vivo, con una spesa media per beni e consumi culturali di 125 euro a persona. Un driver importante per il turismo in Italia.

Secondo l’Osservatorio di Impresa Cultura Italia Confcommercio, in collaborazione con Swg, sui consumi culturali degli italiani, sono cresciuti in maniera significativa rispetto ai dati di giugno: visite a mostre, musei e siti archeologici (+14%), cinema (+13%), teatro (+5%), partecipazione agli eventi dal vivo, soprattutto spettacoli all’aperto (+7%), concerti e festival culturali (+6%).

Le iniziative culturali si confermano un importante attrattore nelle località turistiche: il 68% degli intervistati partecipa ad attività culturali nelle località di villeggiatura con una spesa media pro capite di 95 euro. Gli eventi più attrattivi per i turisti sono quelli enogastronomici, seguiti dalle visite a musei e siti archeologici, concerti e festival culturali. In generale, un’ampia platea di turisti guarda con attenzione all’offerta culturale durante le vacanze e soggiorna in luoghi dove sa di trovare iniziative culturali interessanti.

«I segnali positivi sui consumi culturali estivi e la ritrovata normalità per gli eventi dal vivo sono un’ottima notizia – dice il presidente di Impresa Cultura Italia-Confcommercio Carlo Fontana – Ci sono, dunque, i presupposti perché questa tendenza positiva si confermi e si rafforzi anche nei prossimi mesi. Per questo, ora più che mai, servono misure mirate ed efficaci che spingano la ripresa dei consumi e gli investimenti nel settore».