Cuba torna ad accogliere i turisti dal 15 novembre













Con una nota diffusa a mezzo Facebook, Mintur, il ministero del Turismo di Cuba, fa sapere che l’Isla Grande riaprirà al turismo a partire da metà novembre.

“Considerando l’avanzamento del processo di vaccinazione a Cuba, la sua efficacia dimostrata e la prospettiva che più del 90 % della popolazione terminerà il percorso vaccinale a novembre, si preparano le condizioni per aprire gradualmente le frontiere del Paese a partire dal 15 novembre 2021”, si legge nella nota.

Riguardo alle regole d’ingresso per i viaggiatori, “i protocolli igienico-sanitari saranno flessibili” e si concentreranno “sulla sorveglianza dei pazienti sintomatici e sulla temperatura”. Inoltre, precisa il ministero “saranno eseguiti test diagnostici in modo casuale, non sarà richiesto Pcr all’arrivo e sarà riconosciuto il certificato di vaccinazione dei viaggiatori”.

In questo modo, ribadisce Mintur, “inizia l’apertura del mercato interno turistico in maniera graduale in corrispondenza con gli indicatori epidemiologici di ciascun territorio”.

Ricordiamo che, per effetto delle ordinanze del nostro ministero della Salute, Cuba fa parte dell’Elenco E, ovvero è tra quei Paesi verso i quali – almeno fino al 25 ottobre – non sono consentiti i viaggi per turismo.