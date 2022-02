Cuba riparte e Patanè incontra l’ambasciatrice













Cuba si prepara a dare il bentornato ai viaggiatori italiani, con il via da oggi al nuovo corridoio turistico per l’Isla Grande. Un momento assai atteso dagli imprenditori del travel. In prima linea Luca Patanè, che – dopo essersi visto costretto a fermare Blue Panorama e congelare le vendite invernali dei suoi t.o. – torna a sorpresa protagonista delle cronache turistiche grazie a un tweet di Mirta Granda Averhoff, ambasciatrice designata di Cuba in Italia.

“Ho avuto un incontro con Luca Patanè, presidente di Uvet Group. Abbiamo discusso delle possibilità per il turismo che si aprono con l’inclusione di Cuba nel corridoio Covid free Italia”, twitta dal suo account, allegando una foto del faccia a faccia.

Oltre a guidare Uvet, il presidentissimo ha anche un’intensa vita associativa: è alla guida di Confturismo e, dopo aver passato il timone a Franco Gattinoni, resta il numero due di Fto – Federazione Turismo Organizzato nel ruolo di vice presidente.

Oggi Cuba è il secondo Paese più vaccinato al mondo, dopo gli Emirati Arabi Uniti, con il 92% delle persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, secondo Reuters. I suoi ricercatori ha creato cinque vaccini, due dei quali – Abdala e Soberana – venduti all’estero in diversi Paesi, e in attesa dell’approvazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per ulteriore utilizzo.

Sul fronte turistico, è tra le destinazioni caraibiche più apprezzate dal mercato italiano, oltre che per il mare, anche per il patrimonio storico-culturale e il generoso rapporto prezzo-qualità.