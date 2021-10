Cruise Day, l’Italia traina la ripartenza













Mentre a Savona va di scena il decimo Italian Cruise Day, organizzato da Risposte Turismo, ed è alta l’attesa per il consueto Cruise Watch, Msc diffonde i propri dati. Una prima cartina di tornasole del settore da cui emerge il ruolo di leadership dell’Italia nella ripartenza delle crociere a livello globale.

Nel 2021 Msc prevede di movimentare nel mondo oltre 4 milioni di passeggeri, di cui 1,5 milioni (pari a oltre un terzo del totale) nel nostro Paese, con una forte presenza in Liguria, prima regione italiana con oltre 500mila crocieristi.

«L’Italia è stata la prima al mondo a far ripartire le crociere, con Msc Grandiosa da Genova ad agosto 2020, e si conferma anche quest’anno il mercato trainante per la nostra compagnia – commenta il managing director Leonardo Massa – Oggi abbiamo già 12 navi operative, su un totale di 19 unità. Guardiamo quindi al futuro con prudente ottimismo, supportato dal buon andamento delle prenotazioni per il 2022, anno in cui prevediamo di registrare dati in significativa crescita e il ritorno all’operatività dell’intera flotta, che raggiungerà le 21 unità grazie all’arrivo di Msc World Europa e Seascape».

«Quanto alle destinazioni – prosegue – nel 2021 abbiamo riscontrato una forte domanda per le mete di prossimità, con l’Italia e il Mediterraneo tra gli itinerari più gettonati, mentre già da qualche tempo stiamo osservando un trend di crescita delle prenotazioni per le mete di tutto il mondo, tra cui Nord Europa, Emirati Arabi, Caraibi e Arabia Saudita. Quest’ultima, in particolare, una novità assoluta a livello mondiale».

Nel frattempo, i primissimi dati di Risposte Turismo decretano, in generale, la ripresa delle crociere con la previsione di 2 milioni 740mila passeggeri a fine 2021, pari a +325% pax movimentati (imbarchi, sbarchi e transito) e +293% toccate nave rispetto al 2020, quando i passeggeri sono stati 645mila. Numero ancora nettamente inferiori a quelli dell’anno record 2019 – oltre 12 milioni di passeggeri – ma che tracciano un trend di risalita.

Tra le buone notizie contenute nell’anteprima Italian Cruise Watch 2021 anche il valore degli investimenti portuali in Italia nel triennio 2022-2024: 821 milioni di euro, più che triplicato rispetto al triennio in corso. Tra i porti che ne beneficeranno maggiormente: La Spezia, Brindisi, Trapani, Porto Empedocle e Venezia.