Crociere verso le emissioni zero: il Report Clia

Va avanti il cammino delle compagnie di crociera per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di Co2 entro il 2050.

Clia ha pubblicato i risultati del Rapporto 2022 “Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices” che mostra i passi avanti compiuti e conferma quanto le compagnie siano all’avanguardia nell’adozione di nuove tecnologie pulite.

Aumentano le navi che saranno dotate di sistemi di propulsione ecologici: più del 15% delle imbarcazioni che prenderanno il largo nei prossimi cinque anni sarà equipaggiato con celle a combustibile o con batterie. Crescono inoltre gli investimenti per shore-side electricity e l’85% delle nuove navi che entreranno in servizio da qui al 2028 potrà collegarsi alla rete elettrica e spegnere i motori una volta ormeggiato in porto.

«Innovazione e ingegneria sono centrali nel nostro percorso per arrivare a zero emissioni di carbonio – dice Kelly Craighead, presidente e ad di Clia – Il settore è all’avanguardia e continua a investire miliardi in nuove tecnologie, per lo sviluppo di carburanti marini sostenibili e per equipaggiare con sistemi di elettrificazione a terra sia le navi esistenti che quelle nuove. Questi sono tutti elementi chiave per la decarbonizzazione dello shipping e noi siamo già al lavoro, adesso, per il futuro».

Il passaggio verso carburanti sostenibili (biocarburanti e altri progetti innovativi come carburanti biologici e sintetici, metanolo, ammoniaca e idrogeno) è essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione in ambito marittimo.

Inoltre, il Rapporto esplicita “l’urgente necessità che i governi sostengano gli sforzi messi in campo per sviluppare questi carburanti, affinché siano sicuri e utilizzabili su larga scala. A tal fine, Clia supporta la “Getting to Zero Coalition”, coalizione a sostegno della decarbonizzazione dello shipping. Un sostegno che si aggiunge a quanto già messo in campo dalle singole compagnie e dai loro partner per trovare soluzioni per la decarbonizzazione.

«Il settore crocieristico è sempre stato e continuerà a essere all’avanguardia dell’innovazione per quanto riguarda le tecnologie in ambito marittimo e per quelle rispettose dell’ambiente – dichiara Pierfrancesco Vago, chairman di Clia Global – Per proseguire il nostro viaggio verso l’azzeramento delle emissioni abbiamo ora bisogno di un chiaro sostegno da parte dei governi e dei policy maker, affinché siano garantite le appropriate infrastrutture anche sulla terraferma e per incoraggiare gli investimenti e l’innovazione necessari per lo sviluppo di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala».

Ecco i punti chiave del Report Clia sulla riduzione delle emissioni da parte delle compagnie: