Crociere, verso il ritorno dell'Alaska a luglio













La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge “Alaska Tourism Restoration Act” che consente alle navi da crociera battenti bandiera straniera di operare trasportando passeggeri tra lo Stato di Washington e l’Alaska, senza scalo all’estero. Una deroga temporanea al Passenger Vessel Services Act, che richiede invece alle navi di iniziare i loro itinerari in Canada o di fare scalo in un porto canadese. Quindi in fatto che il Canada abbia vietato le crociere fino a febbraio 2022 non consentirebbe più un ostacolo alla ripartenza.

L’Alaska, così come la Florida, aspetta comunque l’ok dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), ed entrambi gli Stati stanno sollecitando la ripresa delle operazioni per l’estate 2021.

In ogni caso, l’approvazione del disegno di legge ha portato Princess Cruises, Holland America Line e Carnival Cruise Line a dichiarare la possibile ripresa delle crociere negli Stati Uniti a luglio con partenze in Alaska da Seattle. Saranno crociere disponibili unicamente per i passeggeri completamente vaccinati per il Covid-19, almeno 14 giorni prima della partenza e con certificato di vaccinazione al seguito.

Princess Cruises riprenderà le operazioni dal 25 luglio a settembre. 26, con crociere di sette giorni sulla Majestic Princess al Glacier Bay National Park, Juneau, Skagway e Ketchikan. Holland America Line offrirà itinerari di sette giorni da Nieuw Amsterdam a Juneau, Icy Strait Point, Sitka e Ketchikan, passando per Glacier Bay e Stephens Passage. La prima crociera è fissata per il 24 luglio, con 10 partenze il sabato fino al 2 ottobre. Carnival Cruise Line ha già aperto le vendite per crociere per l’Alaska da Seattle dal 27 luglio, con partenze settimanali fino a settembre, e prevede di aggiungere navi e itinerari anche dalla Florida e dal Texas nei prossimi giorni.

Anche Royal Caribbean International e Celebrity Cruises annunciano il ritorno in Alaska a luglio. Celebrity a partire dal 23 luglio navigherà con itinerari di sette giorni andata e ritorno da Seattle con Celebrity Summit; la nave offrirà nove partenze fino a metà settembre, segnando il suo debutto nel Paese. Royal Caribbean torna con Serenade of the Seas e Ovation of the Seas s a luglio e agosto, in partenza da Seattle e verso destinazioni tra cui Juneau, Sitka, Skagway, Ketchikan e Icy Strait Point, Endicott Arm e Dawes Glacier. Le crociere saranno aperte agli statunitensi vaccinati di età superiore ai 16 anni; i passeggeri di età inferiore ai 16 anni potranno navigare con certificato di test Pcr negativo.

Infine, Norwegian Cruise Line sta lavorando per la ripartenza in Alaska da agosto.