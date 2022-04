Crociere Usa, la svolta: rimosso il warning













Arriva quasi in concomitanza con la fine dello stato d’emergenza in Italia, un’altra buona notizia per l’industria turistica: il governo Usa ha dato finalmente il via libera ufficiale alle crociere. Da aprile, dopo oltre due anni, i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno rimosso l’allerta sui viaggi per mare in relazione al Covid-19, di fatto sconsigliandoli.

Già qualche settimane fa, i Cdc avevano abbassato l’indice di rischio al livello 2, dopo che l’allerta era stata innalzata a causa della variante Omicron.

«Adesso i viaggiatori effettueranno la propria perosnale valutazione del rischio quando scelgono di partire su una nave da crociera, proprio come fanno in tutti gli altri contesti di viaggio», ha affermato la portavoce del Cdc Jasmine Reed.

Il mantenimento dell’allerta era stato ampiamente contestato dalle compagnie di crociera e dagli agenti di viaggi americani, che sostenevano che nessun altro settore dei viaggi aveva adottato tante misure di sicurezza sanitaria come le navi.

Clia ha applaudito alla rimozione del warning da parte del Cdc, ribadendo che le misure sanitarie in vigore sulle navi da crociera «non hanno eguali in nessun altro contesto commerciale».

È soddisfatto il ceo di Virgin Voyages Tom McAlpin: «Siamo assolutamente entusiasti di vedere che il Cdc riconosca che è ora di rimuovere il Travel Health Notice – ha detto – Anche se è durato molto tempo, riconosciamo questa mossa come una dimostrazione di tutto il duro lavoro svolto da questo settore per garantire il modo più sicuro di viaggiare».

Tra i commenti, anche quello del presidente e ceo di Royal Caribbean International Michael Bayley: «È un’ottima notizia. Il fatto che abbiano rimosso l’avvertimento è un passo molto positivo per il nostro settore. È stato un viaggio lungo quello con i Cdc, in cui abbiamo imparato a collaborare e rispettare le reciproche preoccupazioni, costruendo fiducia nel processo. Adesso i viaggiatori sono davvero liberi di andare in crociera».