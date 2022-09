Crociere, un mercato da oltre 17 miliardi tra dieci anni

Un mercato da 17,4 miliardi di dollari. È quanto si prevede per l’industria crocieristica entro il 2032, rispetto ai 5,3 miliardi di dollari del 2022. Secondo Future Market Insights, la domanda di turismo crocieristico sarà guidata principalmente dal lancio di navi innovative e altamente tecnologiche, con un numero sempre maggiore di attrazioni e proposte di intrattenimento. Vita di bordo arricchita dal tempo trascorso nelle destinazioni toccate dagli itinerari.

L’aumento del reddito disponibile, unito all’aumento delle strutture e dei servizi di bordo, farà crescere questo mercato.

Ci sono già alcuni indicatori chiari dell’aumento della domanda: la sempre maggiore richiesta di lusso, che sta portando gli operatori a prevedere maggiori servizi per un target medio-alto e a includere negli itinerari destinazioni esclusive per andare incontro a nuove esigenze; la crescita del 16% annua delle crociere fluviali, in particolare sul mercato tedesco, con l’ingresso di nuove compagnie nel settore e l’ampliamento delle flotte dei brand già presenti.

Al momento, ci sono 42 navi da crociera oceaniche e fluviali in costruzione o in ordine, con consegne previste tra il 2021 e il 2028. Venti di queste navi trasporteranno oltre 1.000 passeggeri ciascuna; 13 ospiteranno oltre 4.000 passeggeri.