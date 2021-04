Crociere, tornano le escursioni libere con Ncl













Cambio di programma in corsa per Ncl, che prepara la graduale ripartenza delle sue navi a partire dal 25 luglio. Contrariamente a quanto stabilito in precedenza, la compagnia ha deciso di consentire la discesa libera dei passeggeri nei porti di scalo toccati dalle navi interessate dal programma di ripartenza, ovvero Norwegian Jade, Norwegian Gem, Norwegian Joy.

Escursioni libere, dunque, in virtù del fatto che Ncl accetterà a bordo solo passeggeri vaccinati con la seconda dose effettuata almeno due settimane prima della partenza.

Norwegian Jade riprende servizio con crociere da Atene verso le isole greche e uno scalo al giorno; Norwegian Jem navigherà nei Caraibi occidentali da Punta Cana (Repubblica Dominicana), itinerario per ora non possibile per il mercato europeo e italiano; Norwegian Joy toccherà i Caraibi orientali con partenza da Montego Bay (Giamaica). Tutte avranno capienza massima al 50%.

La decisione di Norwegian Cruise Line consentirà ai passeggeri di poter sbarcare liberamente, muovendosi in autonomia, in ogni porto di scalo. Non sarà quindi necessario l’acquisto di un’escursione per l’esperienza a terra.

La compagnia ricorda che a bordo saranno accettati tutti i passeggeri adulti e ragazzi – provenienti da Paesi Schengen ed Extra Schengen – con vaccini approvati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), dalla Food and Drug Administation (Fda) o dall’agenzia europea dei medicinali Ema.