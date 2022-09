Crociere senza vaccino:

virata Msc (anche) in Europa

Via l’obbligo di vaccino dal 1° ottobre per salire a bordo delle navi anche per chi si imbarca nel Mediterraneo, in Nord Europa e nel Mar Rosso. Sulla scia del generale allentamento delle restrizioni Covid-19 che ha coinvolto la maggior parte delle compagnie di crociera, e dello stop all’obbligo di vaccinazione negli Usa, ai Caraibi e alle Antille in vigore dal 1° settembre, Msc Crociere ha cambiato le regole di imbarco anche per altre destinazioni chiave.

Le nuove direttive, già comunicate agli agenti di viaggi e in vigore dal 1° ottobre – che guardano alla prossima stagione invernale e in prospettiva a quella estiva 2023 – prevedono che non ci sia più l’obbligo della vaccinazione da Covid-19, che però resta fortemente consigliata, anche in Europa e nel Mar Rosso.

Inoltre, gli ospiti che risultano completamente vaccinati, avranno accesso diretto a bordo senza dover presentare obbligatoriamente l’esito negativo del tampone, che però anche in questo caso resta consigliato.

Chi non è completamente vaccinato dovrà invece mostrare al check in un certificato con esito negativo valido di un test Rc-Prt o antigenico effettuato entro le 48 ore dall’imbarco.

Se invece ci si imbarca negli Emirati Arabi Uniti o in Qatar, la vaccinazione completa è obbligatoria a partire dai 16 anni (sono accettati i vaccini approvati dall’Oms o dagli Eau).

Anche in questo caso, solo a chi è completamente vaccinato, verrà dato accesso a bordo senza obbligo di esibire l’esito negativo di un test Rc-Prt o antigenico effettuato entro le 48 ore dall’imbarco; il tampone è comunque fortemente consigliato. Il test verrà invece richiesto a tutti coloro che non risultano completamente vaccinati.

Per chi parte per le World Cruise o per i Grand Voyages, vige l’obbligatorietà del vaccino da Covid-19 dai 12 anni in su e il test Rc-Prt o antigenico effettuato entro le 48 ore dall’imbarco dai 5 anni in su.

È buona regola, in ogni caso, verificare i requisiti specifici per ogni itinerario.