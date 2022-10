Crociere senza vaccino: i protocolli aggiornati

Via test e vaccini. Sulla scia di un generale allentamento delle restrizioni Covid-19 nel settore dei viaggi, anche le compagnie di crociera stanno man mano eliminando “paletti”, con alcune differenze a seconda dei brand e dei Paesi visitati.

Msc Crociere, dal 1° ottobre, ha rimosso l’obbligo di vaccinazione per salire a bordo delle navi nei porti di Mediterraneo, Nord Europa e Mar Rosso. Lo aveva già fatto a settembre per Usa, Caraibi e Antille. Gli ospiti completamente vaccinati avranno accesso diretto a bordo senza dover presentare l’esito negativo del tampone. Chi invece non è completamente vaccinato dovrà mostrare al check in un certificato con esito negativo valido di un test Rc-Prt o antigenico effettuato entro le 48 ore dall’imbarco. Per le crociere negli Emirati Arabi Uniti o in Qatar, la vaccinazione completa resta obbligatoria a partire dai 16 anni. Anche in questo caso, solo chi è completamente vaccinato avrà accesso a bordo senza obbligo di esibire l’esito negativo di un test. Per le World Cruise o i Grand Voyages, vige l’obbligatorietà del vaccino dai 12 anni in su e il test Rc-Prt o antigenico entro le 48 ore dall’imbarco dai 5 anni in su.

Niente più test dall’8 ottobre per gli ospiti di Costa Crociere con vaccinazione completa in Mediterraneo (Grecia esclusa), Caraibi ed Emirati Arabi se la crociera dura meno di 14 notti. Inoltre, nel Mediterraneo e ai Caraibi potranno salire a bordo anche ospiti non vaccinati, con test antigenico negativo eseguito entro 48 ore dall’imbarco (o tampone molecolare). Le crociere con scalo in Grecia sono disponibili solo per ospiti – vaccinati, parzialmente vaccinati e guariti – che si siano sottoposti a test antigenico con esito negativo. Nelle crociere che visitano il Marocco, agli ospiti privi di vaccinazione completa è richiesto di effettuare a bordo un ulteriore test molecolare Rt-Pcr 48 ore prima dell’ingresso nel Paese. Il Giro del Mondo, le crociere transatlantiche e quelle con durata superiore alle 14 notti, prevedono ospiti completamente vaccinati e test antigenico con esito negativo entro 48 ore dall’orario di imbarco; inoltre, l’uso della mascherina a bordo è obbligatorio nelle aree pubbliche nei primi sette giorni di crociera.

Dal 4 ottobre Norwegian Cruise Line ha rimosso tutti gli obblighi di test, mascherine e vaccinazioni contro il Covid-19, allineandosi con altre organizzazioni di viaggio globali. Si dovrà però tenere conto anche delle linee guida di viaggio dalle destinazioni visitate.

Già da settembre Royal Caribbean accoglie a bordo tutti i passeggeri, anche non vaccinati, con alcune differenze a seconda dello stato di vaccinazione e dei Paesi toccati. Per le partenze dall’Italia, gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni non vaccinati o senza richiami aggiornati devono presentare un risultato negativo del test Covid-19 effettuato non prima di: 24 ore prima del giorno d’imbarco nel caso di test antigenico (anche autotest non supervisionato); 72 ore prima se è un test Pcr. Se l’itinerario fa scalo in Grecia le regole cambiano: il test pre crociera è richiesto a tutti dai 12 anni in su, vaccinati e non. Alcune destinazioni, poi, richiedono la prova del vaccino (Australia, Bermuda, Canada, Singapore) per i turisti che sbarcano. Per le crociere transatlantiche, tutti gli ospiti devono essere completamente vaccinati, ad eccezione dei bambini sotto i 5 anni. Sul fronte tamponi, non è richiesto test per i vaccinati che salpano per crociere di nove notti o meno. Per quelle di durata pari o superiore a 10 notti, i passeggeri (vaccinati e non) devono fornire un test negativo entro tre giorni dalla partenza.