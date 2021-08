Crociere per vaccinati, Ncl estende l’obbligo a fine anno













Norwegian Cruise Line proroga il requisito della vaccinazione completa – ed effettuata almeno due settimane prima dell’imbarco – per salire a bordo delle sue navi. Se in prima battuta le crociere esclusivamente per ospiti vaccinati erano previste fino al 31 ottobre 2021, la diffusione della variante Delta ha portato la compagnia a estendere l’obbligo fino alla fine dell’anno.

«Sotto la guida di esperti di salute pubblica riconosciuti a livello mondiale e per dare priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri ospiti, dell’equipaggio e delle comunità che visitiamo, abbiamo deciso di estendere i requisiti di vaccinazione degli ospiti per tutte le partenze fino al 31 dicembre 2021», ha spiegato Christine Da Silva, vicepresidente della comunicazione e degli eventi di Norwegian Cruise Line.

I passeggeri che non hanno l’età per essere vaccinati non potranno navigare, “tuttavia attendiamo con impazienza un’espansione dei criteri di età per le vaccinazioni da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti in modo da poter accogliere nuovamente anche questi ospiti a bordo”, ha aggiunto la compagnia in una nota. I vaccini, infatti, non sono ancora disponibili per i bambini sotto i 12 anni.

«Con l’accesso ai soli vaccinati e i nostri protocolli di sicurezza, nessuno può sostenere che la nave da crociera non sia il posto più sicuro sulla terra», ha aggiunto Frank Del Rio, presidente e amministratore delegato della società,