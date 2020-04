Crociere, nove modi in cui potrebbero cambiare

L’industria delle crociere sta pagando come e più di altre l’epidemia di coronavirus nel mondo. Le flotte si sono fermate e le compagnie oggi provano a immaginare il futuro e la ripartenza. Le variabili sono ancora tante e il settore ha dovuto e deve difendere la sua reputazione, messa a dura prova nelle prime settimane di emergenza anche a causa della sovraesposizione mediatica.

Al momento le linee di crociera stanno cancellando le partenze fino a giugno e non si escludono proroghe alle cancellazioni. I viaggi in nave ripartiranno, ma non c’è ancora una data. Si oscilla da chi ipotizza prime e caute partenze estive e chi porta lo sguardo a ottobre, se non direttamente al 2021 per una ripresa degli itinerari a pieno regime.

È probabile però che si ricominci in modo diverso rispetto a come è stato finora – almeno in prima battuta – e il portale di viaggi The Points Guy, avvalendosi dei punti di vista delle compagnie, degli esperti del settore, dei funzionari sanitari e delle destinazioni raggiunte dalle crociere, fa un’analisi interessante di come si potrebbe procedere. Individua, nel dettaglio, nove cambiamenti chiave. Nove modi in cui potrebbero mutare le crociere al ritorno delle navi in mare.