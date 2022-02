Crociere, Ncl dice sì ai bambini sotto i 5 anni senza vaccino













Norwegian Cruise Line aggiorna il protocollo di sicurezza per navigare a bordo delle proprie navi e cambia anche la policy sui vaccini.

A partire dal 1° marzo, il programma Sail Safe Health and Safety di Ncl prevede che i bambini di età inferiore ai 5 anni possano salire a bordo delle navi senza essere vaccinati.

Una grande novità per la compagnia di crociere, che dal momento della ripartenza aveva imposto l’obbligo di vaccinazione completa per tutti i passeggeri, ma che adesso aggiorna il protocollo sulla base del calo dei contagi della variante Omicron.

Il requisito della vaccinazione completa resta comunque valido per gli ospiti dai 5 anni in su, che devono aver completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 almeno due settimane prima della partenza e mostrare prova della vaccinazione al terminal per salire a bordo della nave.

Altra novità da marzo riguarda i tamponi. Finora Ncl ha chiesto agli ospiti che si imbarcano di eseguire due test Covid-19: uno a proprio carico prima della partenza e un secondo al terminal effettuato dalla compagnia. Dal mese prossimo sarà sufficiente un solo test Pcr o antigenico pre partenza, somministrato da una terza parte verificata o tramite test domiciliare sotto supervisione medica. Niente più tampone all’imbarco, quindi, e riduzione dei tempi di attesa al molo. Restano comunque disponibili i test ai terminal, ma a spese degli ospiti.

Norwegian Cruise Line sta eliminando anche l’obbligo di mascherina nelle aree comuni per le crociere in partenza dai porti degli Stati Uniti dal 1° marzo. Resta però la raccomandazione di indossare la mascherina al chiuso, tranne quando si mangia, si beve o si è seduti a tavola.

In Europa restano in vigore le normative locali: gli ospiti dovranno indossare mascherine al chiuso, tranne quando si mangia o si beve, o in cabina. All’esterno, dovranno indossarle quando non è possibile il distanziamento sociale.