Crociere, Ncl debutta ad Haifa con Epic

Debutto ad Haifa, Israele, per Norwegian Epic, nave della flotta di Norwegian Cruise Line.

Epic – 4.100 passeggeri e 155.873 tonnellate lorde – è l’imbarcazione più grande a fare scalo nel porto di Haifa, da dove partirà per un itinerario di 11 giorni verso cinque Paesi, inclusi Israele, Cipro, Grecia, Turchia e Italia.

«Israele è una meta molto popolare tra i nostri ospiti e siamo lieti di offrire finalmente partenze da questa destinazione di tendenza – ha dichiarato Kevin Bubolz, managing director Europe di Norwegian Cruise Line – Inoltre, siamo entusiasti di annunciare che la Norwegian Viva, la nuovissima nave della Classe Prima, arriverà a Haifa nel 2025, offrendo ai nostri ospiti ancora più opzioni per esplorare questo incredibile Paese».

Il 15 novembre prossimo ci sarà il viaggio inaugurale della nave da Haifa e a seguire crociere di 10, 11 e 12 giorni a dicembre 2023 e nei mesi di marzo e ottobre 2024, con scalo ad Ashdod, prima di fermarsi a Limassol (Cipro), Rodi (Grecia), Patmos, Pireo (Grecia), Napoli, Livorno, Venezia (Trieste), Civitavecchia in Italia e Spalato in Croazia.

The Haven by Norwegian della Norwegian Epic è stata sottoposta a un’ampia ristrutturazione alla fine del 2020, che ha portato a 75 suite rinnovate, abbinate a nuove esperienze, tra cui il ristorante The Haven e la piscina The Haven Courtyard e il Sundeck. La Norwegian Epic è stata la prima della flotta a presentare nel 2010 il concetto di “nave nella nave” con accesso tramite key card, completo di servizi privati, servizi dedicati e le sistemazioni più lussuose a bordo e continua a essere dotata di uno dei più grandi spazi The Haven della flotta.

La compagnia ha inoltre annunciato che Norwegian Viva, la nave più recente e la seconda di classe Prima, offrirà un viaggio da Istanbul, Haifa e Pireo (Atene) nell’estate 2025. I viaggi di 9 e 10 giorni toccheranno i porti più importanti del Mediterraneo orientale, tra cui Atene (Pireo), Mykonos e Santorini in Grecia e Alessandria e Port Said in Egitto. Ncl sarà l’unica compagnia di crociere a offrire viaggi open-jaw tra Istanbul e Haifa per crociere nel Mediterraneo orientale nella primavera e nell’autunno 2025.