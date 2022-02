Crociere, Ncl apre ai bambini under 11 non vaccinati













Nuovo aggiornamento delle policy di Norwegian Cruise Line sul fronte sicurezza e Covid-19. Per le crociere in partenza/ritorno da porti non americani, la compagnia permette l’imbarco ai bambini non vaccinati fino a 11 anni a partire dal 1° marzo. Tutti gli ospiti dai 12 anni in su, così come tutto l’equipaggio, dovranno essere vaccinati completamente almeno da due settimane prima della partenza per poter salire a bordo.

Dal momento della ripartenza nel 2021, la compagnia aveva accolto a bordo solo ospiti completamente vaccinati (escludendo di fatto i bambini che non avevano l’età utile per la somministrazione dei vaccini).

La scorsa settimana era arrivato il primo vero allentamento delle restrizioni – legato al calo dei contagi della variante Omicron del virus – con l’apertura all’imbarco di bambini non vaccinati fino ai 5 anni di età in tutte le destinazioni in cui la compagnia sta operando.

Adesso questo requisito resta valido per i porti degli Stati Uniti; invece, per il resto del mondo – Europa e Mediterraneo inclusi – dal 1° marzo sarà possibile imbarcarsi senza essere vaccinati contro il Covid-19 fino agli 11 anni di età.

La compagnia ricorda che, nonostante adesso accolga a bordo i bambini non vaccinati, è responsabilità dell’ospite essere a conoscenza di eventuali protocolli locali e/o restrizioni di viaggio in vigore presso le destinazioni in visita al momento della navigazione.