Crociere, nasce in Francia la compagnia Cfc

Si chiama Cfc (Compagnie Francaise de Croisières) la nuova compagnia di crociere francese registrata quest’anno dalla Cfc Holding Company. Il presidente è Clément Mousset; l’amministratore delegato Cedric Rivoire-Perrochat.

La compagnia ha dato il via alle operazioni con l’acquisto dell’ex nave della flotta Holland America Ms Maasdam, oggi rinominata Aegean Myth, costruita nel 1993 e con una capacità di poco superiore ai 1.200 passeggeri.

La nave sarà completamente ristrutturata prima di essere operativa con la livrea della nuova compagnia crocieristica francese.

Mousset è conosciuto nell’industria crocieristica. Prima direttore generale per il mercato francese di Cruise & Maritime Voyages, ha poi lavorato come consulente per diverse compagnie.