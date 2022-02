Crociere, Mr Silversea vuole acquisire Crystal Cruises













Heritage Group, società di private equity gestita dal fondatore di Silversea Cruises Manfredi Lefebvre d’Ovidio, ha fatto un’offerta per acquisire Crystal Cruises, la compagnia di crociere che nei giorni scorsi ha confermato la cessazione della sua attività.

Seatrade Cruise News ha riportato il 15 febbraio scorso una dichiarazione di Lefebvre, che spiega come Heritage potrebbe «trasformare Crystal in una storia di successo. Siamo un acquirente molto credibile con radici nel settore delle crociere che risalgono alla fine degli anni ’80. Siamo fermamente convinti che con la nostra conoscenza e il nostro know how nel segmento dell’ultralusso potremmo trasformare Crystal in una storia di successo».

Heritage è l’azionista di maggioranza dei marchi di viaggi di lusso Abercrombie & Kent e Cox & Kings. «La combinazione con Abercrombie and Kent potrebbe generare sinergie per facilitare la ripresa», ha aggiunto Lefebvre.

Heritage Group ha confermato di aver presentato due offerte per Crystal: una all’inizio del 2021 e un’altra successiva all’annuncio di liquidazione della compagnia di alcuni giorni fa.

Il proprietario di Crystal, Genting Hong Kong, ha presentato istanza di liquidazione a gennaio ed è stata avviata la procedura per il licenziamento dei dipendenti della base di Miami.

Negli ultimi quindici giorni due navi della compagnia – Crystal Simphony e Crystal Serenity – sono state fermate a Freeport (Bahamas) dai creditori a causa di 4,6 milioni di dollari di carburante non pagato.