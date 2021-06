Crociere, maggio da record per le prenotazioni













Le prenotazioni precedono le riaperture. Per le crociere maggio 2021 è stato un mese da record.

Secondo i dati elaborati per Panorama dall’Osservatorio Ticketcrociere, a maggio sono aumentate del 30% rispetto ad aprile, ma soprattutto si è registrata una crescita nell’acquisto di biglietti crociere del 10% in più rispetto a maggio 2019, quindi al pre pandemia, in quello che è stato l’anno dei record per le grandi navi.

Ovviamente è il Mediterraneo la destinazione più gettonata, con il 72% delle preferenze. Seguono le isole greche con il 21% e il Nordeuropa con il 6%.

Per quanto riguarda le scelte dei crocieristi, se le cabine interne resistono per via del costo minore (45% delle preferenze), tra chi sceglie l’esterna aumenta la percentuale di cabine con balcone: dal 31% dei primi cinque mesi del 2019 al 38% di gennaio-maggio 2021.