Crociere luxury, Azamara torna a Venezia nel 2023

Le crociere di lusso di Azamara tornano a Venezia, a partire dal 3 aprile 2023. A partire dalla prossima primavera, le quattro navi della compagnia raggiungeranno i porti della Laguna di Venezia di Chioggia e Fusina. In programma 32 viaggi per la stagione europea 2023.

«Grazie al nostro rapporto di lunga data con le autorità locali e le autorità portuali di Venezia, siamo entusiasti di annunciare che riporteremo i nostri ospiti in questa storica città e faremo scoprire loro anche le meraviglie dei paesi limitrofi come Chioggia, che solo le navi più piccole possono visitare», ha affermato Mike Pawlus, Director of Strategic Itinerary & Destination Planning di Azamara.

Tra le crociere che toccheranno Venezia, l’itinerario Country Intensive di sette notti che include Ravenna, Kotor (Montenegro), Amalfi e un pernottamento a Roma. E anche la crociera di sette notti in Costiera Amalfitana e Dalmata, con quattro soste lunghe nei porti di Sorrento, Kotor, Dubrovnik e Sibenik, nonché un pernottamento a Venezia.

Tra le escursioni a terra per scoprire la storia e la vita di Venezia: un giro serale in gondola accompagnati da un cantante locale e un fisarmonicista; un tour in motoscafo verso le isole vicine, Murano e Burano, con visita a una fabbrica di soffiatura del vetro, oltre a una dimostrazione delle tecniche tradizionali di lavorazione del merletto; una visita guidata a piedi con un esperto che include la chiesa di San Rocco e Campo San Polo, una delle piazze più antiche di Venezia.