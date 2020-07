Crociere, le linee guida Ue preparano la ripartenza

Clia accoglie con soddisfazione la pubblicazione da parte dell’Unione europea degli Eu Healthy Gateways, vademecum provvisorio per la ripresa delle operazioni. Un passo ulteriore e importante verso la ripartenza delle crociere in Europa.

Le compagnie aderenti a Clia sono state attivamente impegnate nell’elaborazione di queste linee guida e continueranno a collaborare per definire la fattibilità e l’idoneità del vademecum come quadro di riferimento pan-europeo, all’interno del quale sarà possibile riprendere le operazioni.

Le compagnie sono anche al lavoro anche per identificare i protocolli di sicurezza sulla base delle indicazioni che progressivamente provengono dalle autorità sanitarie e dagli esperti medici. Tali regole hanno lo scopo di coprire i passeggeri dal momento della prenotazione, per tutta la durata della vacanza, fino al loro ritorno a casa in totale sicurezza. Le linee guida pubblicate nelle scorse ore contribuiranno alla stesura di tali protocolli e a innalzare il livello di fiducia dei clienti, così come degli equipaggi.

«Per Clia la priorità assoluta è la salute e la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi – dice Tom Boardley, segretario generale di Clia Europe – E queste linee guida pubblicate dalle autorità sanitarie europee forniscono un’utile strumento alle compagnie di crociera che si preparano a riprendere le operazioni».

La Clia prevede una ripresa graduale delle operazioni. Il ritorno a pieno regime dipenderà da una serie di fattori, tra cui gli accordi internazionali, nazionali e locali, i livelli di diffusione del Covid-19 nei singoli territori, così come i progressi nella rilevazione, nel trattamento e nella prevenzione del virus.