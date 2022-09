Crociere, la francese Cfc debutterà a febbraio 2023

Prende forma la Compagnie Française de Croisières (Cfc), nuova compagnia di crociere la cui nascita è stata annunciata nelle scorse settimane.

Il nuovo brand, guidato da Clément Mousset e Cédric Rivoire Perrochat, due ex dirigenti delle compagnie di crociera esperti del mercato francese, inizierà le operazioni a febbraio 2023 con la nave ex Holland America Line Maasdam, ribattezzata Renaissance, oggi oggetto di alcune modifiche per una cifra stimata intorno ai 10 milioni di euro. La cerimonia inaugurale è in programma a febbraio a Le Havre in vista della prima crociera, in partenza il 10 febbraio.

La nave ha una capacità di circa 1.258 ospiti in doppia occupazione; 100 cabine saranno a occupazione singola, senza alcun supplemento. La nave era stata costruita per viaggiare anche in Alaska, quindi ha un alto livello di prestazioni ambientali.

Renaissance inizierà la sua stagione di crociere da Le Havre, prima di trasferirsi a Marsiglia a settembre. Itinerari che dureranno da 10 a 15 notti, con alcune crociere più brevi e un giro del mondo in partenza a inizio 2024. Tutte le crociere salperanno da homeport francesi.

Il nuovo marchio punta a un mercato premium non sfruttato in Francia. «La nostra posizione sul mercato oggi è vuota – dice Clément Mousset, presidente e cofondatore di Cfc – Ponant è leader nelle crociere di lusso, alcune compagnie internazionali hanno prodotti tradizionali commercializzati anche in Francia, ma noi ci presentiamo con un prodotto crociera premium”.

Un’esperienza di qualità con un’identità francese, promettono dall’azienda, e personale che parla correntemente la lingua.