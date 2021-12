Crociere iper sicure: Msc si adatta al new normal













La fase nuova è iniziata. Quella di convivenza e di guida della “nuova normalità”. Ha le idee chiare sul futuro Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, e le esprime in occasione del tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa.

«È cambiato il mood – spiega – Se prima dell’estate c’erano speranza e ottimismo, supportati dai numeri della stagione estiva e dalla buona performance di settembre-ottobre, la quarta ondata ha colpito tutta l’industria del turismo e ha tolto la speranza che il vaccino, sebbene assolutamente necessario, sia la soluzione definitiva al Covid. Le ultime 6-8 settimane ci hanno portato a un’ottica totalmente differente: non possiamo più dire se e quando torneremo ai numeri del 2019, è un’incognita di cui non conosciamo tempo e soluzioni. Oggi penso che questa pandemia ci accompagnerà ancora per parecchio tempo».

Considerazione che però porta a una nuova consapevolezza: «Se nella ripartenza abbiamo provato a trainare il settore, adesso vogliamo essere portavoce di una nuova normalità – dichiara Massa – Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo dalla nostra oltre 1 milione di ospiti, 7 milioni di bed nights, 21 milioni di pasti; siamo tra le aziende dell’hospitality che hanno saputo gestire al meglio la pandemia. Tra vaccino obbligatorio e doppio tampone prima della partenza, non esiste in nessun posto lo stesso livello di sicurezza che c’è a bordo delle navi. Vogliamo essere i primi della classe, i più bravi a gestire l’evoluzione di questa situazione. Perché rinunciare ai viaggi significa rinunciare a un pezzo della vita».

E la strategia di Msc Crociere per affrontare il futuro passa per quattro elementi cardine: la bolla sociale, con passeggeri ed equipaggio vaccinati e testati; la flessibilità del booking; l’assicurazione Covid protection plan a completa tutela dei passeggeri; un’esperienza di crociera in sicurezza che resta piacevole e divertente e non risulta snaturata dalle nuove regole.

Sulle prospettive future e sul rapporto con le agenzie di viaggi, interviene anche il direttore vendite Fabio Candiani: «Siamo consapevoli della nuova normalità e campioni di questa convivenza. Stiamo sicuramente vivendo un periodo migliore rispetto allo stesso dello scorso anno: abbiamo navi nel Mediterraneo, negli Emirati Arabi, in Arabia Saudita, ai Caraibi. Le vacanze di prossimità stanno funzionando molto bene e ci aspetta un’estate con tutta la flotta in navigazione. Tra Natale e San Silvestro invieremo il nuovo contratto alle agenzie di viaggi, in cui saranno aumentate le marginalità. Premieremo le prenotazioni in anticipo».

In chiusura, Leonardo Massa ribadisce l’intento di una «ripresa dell’attività economica compatibile con la situazione pandemica. Un’attività monitorata e con regole certe».

E questo monitoraggio porta anche alla decisione della compagnia di interrompere le crociere di Msc Magnifica in Nord Europa e riprogrammarle da metà gennaio, se la situazione lo consentirà: non per motivi di sicurezza a bordo, ulteriormente aumentata con gli ultimi aggiornamenti dei protocolli, ma per via della diffusione della variante Omicron e delle conseguenti restrizioni introdotte da alcuni Paesi toccati dall’itinerario – Regno Unito e Olanda – che avrebbero compromesso l’esperienza a terra degli ospiti della nave.

Il confronto con la “nuova normalità” non è semplice. Ma se da un lato la sua gestione porta a stop repentini, il dinamismo mostrato dal comparto crocieristico e la consapevolezza di promuovere viaggi sicuri possono portare ad altrettanto rapide riaperture.