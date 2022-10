Crociere in progress: tutte le navi in arrivo

Avanti tutta per il settore delle crociere: prenotazioni record negli ultimi mesi, anche se ancora non si è recuperata la piena redditività, e cantieri navali che lavorano a pieno regime sulle nuove unità.

Otto sono le navi da crociera già consegnate nel 2022, nove quelle in arrivo entro fine anno. Sono entrate in flotta: Emerald Azzurra per Emerald Yacht Cruises, Celebrity Beyond per Celebrity Cruises, Viking Mars per Viking, Disney Wish per Disney Cruise Line, Seabourn Venture per Seabourn, Sh Vega per Swan Hellenic, Norwegian Prima per Norwegian Cruise Line – che ha segnato il debutto di una nuova classe di navi e contestualmente l’inizio del futuro della compagnia – e Viking Polaris, nave da 378 ospiti di Viking, che ha debuttato a fine settembre con crociere expedition in Antartide.

E non è ancora finita: le compagnie chiuderanno l’anno con nove nuovi ingressi.

Diversi i brand coinvolti nel completamento del portafoglio ordini 2022, tra cui Carnival, P&O, Viking e Msc Crociere (a cui saranno consegnate due nuove navi da impiegare già per la stagione invernale). Anche le flotte expedition prevedono new entry significative, con unità in arrivo per Viking, Vantage, Atlas Ocean e Aurora.

Ed ecco le new entry, da ottobre in poi. A metà mese solcherà le acque del Mediterraneo Evrima, prima e attesa nave della flotta Ritz-Carlton Collection, grande yacht di lusso da 298 ospiti.

A fine ottobre salpa Ocean Odyssey di Vantage Travel: 140 ospiti e itinerari in Asia ed Europa.

Debutta a inizio novembre a Miami Carnival Celebration, nuova ammiraglia di Carnival Cruise Line. La cerimonia di battesimo della nave – che accoglierà 5.200 ospiti con destinazione Caraibi – coincide con le celebrazioni per il 50° compleanno della compagnia di crociere.

A seguire arrivano Viking Neptune – altra nave di Viking, da 930 ospiti, che prevede itinerari in giro per il mondo – e l’unità expedition World Traveller di Atlas Ocean Voyages da 200 posti, diretta in Antartide.

Tra novembre e dicembre, doppietta di Msc Crociere con il battesimo di due nuove navi: Msc World Europa, nave da 5.400 ospiti, che sarà inaugurata a Doha il 13 novembre, per poi ospitare nelle settimane successive le squadre di calcio che disputeranno i Mondiali e debuttare con le crociere in Medio Oriente a partire da Natale; e Msc Seascape (4.560 ospiti), con il battesimo a NewYork il 7 dicembre e la stagione inaugurale di itinerari ai Caraibi.

Arrivano infine a dicembre Arvia di P&O Cruises – nave da 5.200 ospiti che programma crociere tra Mediterraneo orientale e Caraibi – e Sylvia Earle di Aurora Expeditions, unità da 130 ospiti che debutta con itinerari diretti in Antartide.

A causa di qualche slittamento legato alla pandemia, negli scorsi mesi del 2022 sono, inoltre, entrate in servizio altre grandi navi che erano state consegnate alle compagnie già nel 2021. Tra queste c’è Wonder of the Seas, la nave più grande del mondo, della compagnia Royal Caribbean International, che ha debuttato in Florida per poi trascorrere tutta la stagione estiva nel Mediterraneo con servizi ad hoc studiati anche per gli ospiti italiani. C’è anche Silver Dawn di Silversea e, infine, Costa Toscana, nuova ammiraglia di Costa Crociere, salpata ormai da alcuni mesi e che è stata tra l’altro palcoscenico del Festival di Sanremo; la nave attualmente prosegue con i suoi itinerari settimanali nel Mediterraneo occidentale.