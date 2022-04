Crociere, in arrivo la nave luxury Azamara Onward













Battesimo il 2 maggio a Monte Carlo per Azamara Onward, nuova nave lusso di Azamara. Dopo la cerimonia, la nave salperò per la crociera inaugurale lunga 11 giorni e diretta a Venezia.

È la quarta nave della flotta Azamara e proseguirà la stagione inaugurale nel Mediterraneo esplorandone le gemme nascoste e avvicinando gli ospiti alla cultura di ogni destinazione che visitano.

«Questo è un momento emozionante per Azamara e siamo entusiasti di accogliere gli ospiti sulla nostra nuova nave – afferma Carol Cabezas, presidente di Azamara – L’immersione nella destinazione è sempre stata la nostra priorità e siamo lieti di farlo nel Mediterraneo».

Gli ospiti che viaggeranno a bordo di Azamara Onward possono sperimentare una serie di vantaggi esclusivi: eleganti cabine e spaziose suite vista mare con maggiordomo e servizio in camera 24 ore su 24, con amenities come morbide pantofole in cotone, prodotti da bagno e fiori freschi all’arrivo.

Tra le novità di bordo, l’Altas Bar, con cocktail artigianali creati utilizzando le ultime tecniche e menù esotici premium di piatti serviti caldi e freddi.

Tra i ristoranti di specialità arriva Aqualina, con un nuovo Chef’s Table, e viaggi culinari di sette portate che catturano il sapore e l’essenza delle destinazioni toccate.

Sul fronte intrattenimento, quattro nuovissimi Signature Show in anteprima per far divertire ospiti di tutte le età. Spettacoli con un’ampia varietà di stili musicali, tra cui: Club Crooner, che offre i classici di Frank Sinatra e Tony Bennett ad artisti più attuali come Natalie Cole e Michael Bublé; suoni rock classici più caldi degli anni ’70; Wanderlust, eclettico mix di suoni provenienti da tutto il mondo; e Groove Tonight, colonna sonora psichedelica da discoteca.