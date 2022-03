Crociere, flotte al completo. E il re è il mare nostrum













Piena operatività. Una parola da sogno dopo due anni passati tra termini come stop e ripartenza. Per le compagnie di crociera estate 2022 significa schieramento delle flotte al completo. Con il Mediterraneo che passa da traino della ripresa a indiscusso re dei mesi giugno-settembre, e le escursioni che tornano in modalità libera: cade il vincolo dei tour protetti organizzati esclusivamente dalle compagnie. Si preannuncia un bel traffico nelle acque del Mare nostrum, con i principali brand crocieristici che oggi – in tempi di ripresa massiccia del booking – fanno a gara per spingere le agenzie di viaggi a promuovere “proprio quella nave/proprio quell’itinerario”. Sembra giunto il momento, per le navi di raccogliere quanto seminato nel pieno della pandemia in termini di sicurezza e rigore dei protocolli, che hanno consentito di avere un’alternativa di vacanza (o di smart working) quando tutto era pressoché fermo. Ma veniamo all’offerta dei big.

Ripartenza piena e flotta al completo per Costa Crociere. È già nel Mediterraneo la nuova ammiraglia Costa Toscana. Mentre Costa Firenze, terminata la stagione a Dubai, sarà a Genova il 7 aprile, per crociere in Spagna, Italia e Francia. Nell’estate 2022, le gemelle Costa Smeralda e Costa Toscana, insieme a Costa Firenze, saranno nel Mediterraneo occidentale per crociere settimanali. Costa Venezia dal 1° maggio esordirà da Istanbul con l’itinerario in Turchia e Grecia. Costa Favolosa dal 28 aprile effettuerà mini crociere nel Mediterraneo. Costa Pacifica, Costa Deliziosa e Costa Luminosa saranno impegnate nel Mediterraneo orientale, con crociere di una settimana.

Msc Crociere, che schiera tutte le 19 navi della flotta per la stagione estiva 2022, dedica 11 unità al Mediterraneo e un ruolo di primo piano all’Italia, con 15 porti di imbarco: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo, Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste. Sei navi sul versante ovest e cinque a est. Tra gli highlight, il ritorno di Tunisi, Istanbul e Haifa. Msc Meraviglia offrirà crociere in partenza da Genova, La Spezia o Civitavecchia, verso Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. Opera farà base a Genova e visiterà Palermo, con scali a Marsiglia, Barcellona, e i nuovi porti d’imbarco di La Goulette (Tunisia) e Napoli. Splendida offrirà crociere da Genova a Marsiglia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia. Seaview, da Genova, visiterà i porti di Napoli e Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Seaside partirà da Genova, per Civitavecchia, Palermo, Ibiza, Valencia e Marsiglia. Orchestra avrà il suo homeport a Genova e farà scalo a Olbia, Marsiglia/Provenza, Malaga, Cadice/Siviglia, Alicante, Mahon/Menorca e Lisbona. Nel Mediterraneo orientale, con homeport Trieste, Fantasia offrirà scali ad Ancona, Kotor, Bari, Corfù e Dubrovnik. Musica partirà da Monfalcone, Bari, verso Santorini e Heraklion. Sinfonia e Armonia partiranno da Marghera. Una varietà di destinazioni per Lirica, in partenza dal Pireo, con scali a Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), Limassol (Cipro), Rodi e Santorini.

Tutte le navi in servizio anche per Norwegian Cruise Line, con otto unità in Europa di cui cinque nel Mediterraneo. È l’estate del debutto di Norwegian Prima in Nordeuropa, ma nell’area mediterranea ci sarà: Norwegian Escape con homeport Civitavecchia e itinerari da 7 a 11 notti verso isole greche, Italia, Malta e Croazia; Norwegian Epic con imbarco da Civitavecchia, Barcellona e Haifa per crociere da 7 a 12 notti occidentale in Francia, Spagna e Italia o isole greche, Mediterraneo orientale e Terra Santa; Norwegian Gem in partenza da Civitavecchia e Trieste per 5-9 notti verso Adriatico e isole greche; Norwegian Jade da Civitavecchia e Pireo per 7-9 notti con tappe: isole greche, Terra Santa, Cipro, Turchia; Norwegian Star prevede itinerari in tutta Europa che toccheranno anche Barcellona, Trieste e Pireo.

Ritorno in grande stile nel Mediterraneo anche per Royal Caribbean. Cinque unità effettueranno crociere estive nell’area e c’è grande attesa per l’arrivo di Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo: dopo il debutto a marzo ai Caraibi, da maggio sarà protagonista del Mediterraneo con tappe a Civitavecchia, Napoli, Barcellona, Palma di Maiorca, Marsiglia e La Spezia. Ci sarà anche Vision of the Seas che toccherà Barcellona, Nizza, Tolone, Ajaccio, Portofino, Civitavecchia, Palermo. E ancora, Odyssey of the Seas: Civitavecchia, Santorini, Efeso, Mykonos, Napoli. Partirà, invece, da Ravenna Rhapsody of the Seas, per raggiungere Messina, Civitavecchia, Livorno, Cannes e Barcellona. E, infine, raggiungerà il Mediterraneo Anthem of the Seas, in partenza da Southampon e diretta a Lisbona, Barcellona, Nizza, Civitavecchia e Napoli.