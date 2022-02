Crociere e sostenibilità, il terminal di Ncl a Miami ottiene la certificazione Leed Gold













Il nuovo terminal all’avanguardia di Ncl a PortMiami ha ricevuto la certificazione Leed Gold. È il primo terminal navale al mondo a ricevere l’importante riconoscimento in termini di sostenibilità. Sviluppato da U.S. Green Building Council, Leed è il sistema di classificazione per edifici sostenibili più utilizzato al mondo e la certificazione Leed è un simbolo di traguardo sostenibile globalmente riconosciuto. Sulle nuove costruzioni, fornisce un quadro per costruire un edificio green e olistico.

«Siamo onorati di essere riconosciuti come leader nella costruzione sostenibile con la certificazione Leed Gold per il nostro nuovo incredibile Terminal B PortMiami “Pearl of Miami” – ha dichiarato Frank Del Rio, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd – È il primo terminal per navi da crociera nel mondo a ricevere questa certificazione ai sensi dei nuovi e più severi standard di costruzione Leed. Questa certificazione rispecchia il modo in cui stiamo perseguendo l’obiettivo di avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società attraverso il nostro programma globale di sostenibilità Sail & Sustain, pur mantenendo la nostra vision che punta a offre la vacanza preferita da tutti in tutto il mondo. Continueremo a investire, progettare e sviluppare in linea con questa promessa, con un ulteriore investimento al terminal PortMiami, dove siamo partner di Miami-Dade County per aggiungere capacità entro l’autunno 2023».

Il terminal all’avanguardia soprannominato “Pearl of Miami” ha dato il benvenuto agli ospiti per la prima volta nell’agosto 2021, con la ripartenza della compagnia negli Stati Uniti con Norwegian Gem. Ampio oltre 17.000 metri quadrati, può ospitare navi da crociera che trasportano fino a 5.000 ospiti. Il team ha creato una piattaforma che ottimizza le performance energetiche del terminal, la qualità dell’aria interna, l’efficienza idrica, l’uso di materiali e risorse locali e molto altro. Il progetto è nato per performare a livello energetico almeno il 38% meglio rispetto alla media degli edifici. Oltre a tutelare la qualità dell’acqua, il terminal include la tutela dei lamantini e misure di protezione contro gli scarichi inquinanti, e intende disporre di capacità di alimentazione a terra entro l’autunno 2023.

«Siamo onorati di aver collaborato con PortMiami e Miami-Dade County per costruire un terminal iconico che rispetta gli standard Leed Gold – ha detto Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line – Il terminal è stato progettato e costruito in collaborazione con la comunità locale di South Florida, da cui proviene circa il 90% di tutti gli appaltatori, venditori e fornitori, per incoraggiarne la crescita economica regionale».