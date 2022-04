Crociere, doppietta Norwegian: Prima in estate, Viva nel 2023













Scopri il nuovo dream team in mare, Norwegian Prima e Norwegian Viva – le prime due navi di una nuovissima classe di Norwegian Cruise Line (Ncl) progettate per superare tutte le aspettative.

BE THE F1RST TO LIVE IT UP

La Prima Class comprenderà sei navi innovative progettate dal cantiere italiano Fincantieri S.p.A. Aree spaziose con impressionanti viste sull’oceano danno a questa nuova generazione di navi un aspetto distintivo e lussuoso. Gli ospiti si sentiranno più coccolati che mai grazie allo staff, distribuito in modo da ottenere una proporzione equipaggio-viaggiatore senza precedenti.

Oltre alle cabine più spaziose di Ncl in mare fino ad oggi, i clienti troveranno The Haven by Norwegian® ampliato.

Un highlight speciale di entrambe le navi e unico nel settore in questa forma è anche l’Ocean Boulevard, un’area esterna di circa 4.000 m2 che si estende intorno a tutta la nave, così come la Indulge Food Hall con 11 diversi ristoranti. L’Ocean Boulevard include anche Infinity Beach, una ampia terrazza con piscine a sfioro.

Palomar, il primo ristorante mediterraneo specializzato in frutti di mare di Ncl, vi porta in un viaggio culinario (si applica un supplemento). Il ristorante principale gratuito, Hudson’s, offre una vista mozzafiato a 270 gradi. Inoltre, i clienti possono fermarsi al Metropolitan Bar per un cocktail sostenibile.

A partire da agosto 2022, Norwegian Prima navigherà verso le destinazioni più ricercate in Europa e nei Caraibi: Islanda, Baltico, Messico, Giamaica, Curaçao e Bahamas. Gli itinerari di Norwegian Prima dall’estate 2022 si trovano qui.

A partire dall’estate 2023, la sua nave gemella, Norwegian Viva, salperà offrendo fantastici itinerari di 9 e 10 notti nel Mediterraneo, oltre a crociere nei Caraibi da San Juan/Puerto Rico. Gli itinerari di Norwegian Viva dall’estate 2023 si trovano qui.

Guarda i video della Norwegian Prima e della Norwegian Viva.

Per saperne di più visita le nostre landing page www.ncl.com/prima e www.ncl.com/viva.

I materiali di marketing possono essere trovati nella sezione “Marketing Headquarters” su https://norwegiancentral.ncl.com.

Le informazioni sulle possibilità di prenotazione sono disponibili per gli agenti di viaggi interessati su: www.ncl.com, chiamando il numero 010 8976519 o inviando un’e-mail a [email protected].

#CruiseNorwegian #BeTheFirst #NorwegianPrima #LiveItUp #NorwegianViva #FeelFree #PartnersFirst