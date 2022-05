Crociere di lusso sul Nilo, la proposta di Global Gsa e AmaWaterways













Global Gsa e AmaWaterways lanciano sul mercato italiano crociere esclusive sul Nilo: un itinerario di 12 giorni complessivi all’insegna del lusso, a bordo della nuovissima nave AmaDahlia, varata nel 2021.

L’itinerario prevede tre notti di pre cruise al Cairo, con trasferimenti privati, visite guidate in piccoli gruppi e pernottamento presso l’hotel Four Season. A seguire, imbarco a Luxor per sette notti di navigazione lungo il Nilo, con escursioni giornaliere e uscite serali a tema; a conclusione, una notte post cruise al Cairo, con pranzo finale nella storica cornice del Palazzo Abdeen.

La nave AmaDahlia è pensata per ospitare fino a 72 ospiti, in un ambiente elegante, raffinato e dotato di tutti i comfort. L’imbarcazione dispone di 36 cabine, di cui 16 suite, una piscina con pool bar, sala massaggi e parrucchiere.

Le tariffe comprendono transfer privati, voli interni su Luxor, pasti e bevande, tutte le visite e le escursioni, intrattenimento a bordo, spettacoli serali e wifi illimitato.

Il nuovo itinerario è prenotabile esclusivamente presso il canale trade e si aggiunge all’offerta per il mercato italiano che prevede 25 navi e 30 itinerari in Europa e partenze giornaliere lungo il Reno, il Danubio, i fiumi di Francia, Olanda e Portogallo.

«Siamo orgogliosi di presentare questa novità alle agenzie di viaggi, che potranno così differenziarsi offrendo un prodotto di altissimo livello, in grado di incontrare i gusti dei clienti più esigenti», commenta Manlio Olivero, president & ceo di Global Gsa.