Crociere di lusso, Silversea battezza Silver Moon in Grecia













A sei settimane dal suo viaggio inaugurale, Silver Moon – la nona nave di Silversea Cruises – è stata ufficialmente battezzata nel porto del Pireo, ad Atene.

Un evento definito «simbolico» dal ceo e presidente di Royal Caribbean Group Richard Fain, perché segna il ritorno delle crociere al pubblico dei viaggiatori.

Silversea aveva messo in servizio la nave quando non era ancora possibile organizzare una cerimonia di battesimo.

«Gli ultimi 17 mesi sono stati frustranti per tanti di noi – ha detto Fain – È vero, il mondo è ancora altamente isolato e i viaggi sono più limitati di quanto vorremmo, ma le crociere stanno riaprendo la strada ai viaggi».

Soddisfazione anche per Jason Liberty, cfo di Royal Caribbean Group. Ora sono operative navi di tutti e cinque i marchi dell’azienda. «Vedere i passeggeri paganti dopo 17 mesi è davvero fantastico», ha osservato.

L’amministratore delegato di Silversea, Roberto Martinoli, ha sottolineato la «forza e resilienza del settore».

Gli ospiti sulla nave hanno avuto un assaggio della più recente iniziativa della linea, “Sea and Land Taste” (Salt) che unisce escursioni a terra incentrate su cibo e bevande e un ristorante a bordo, un bar e un laboratorio per lezioni di cucina. Per un tuffo profondo nella cultura di una destinazione attraverso la sua cucina.

La nave, con un massimo di 596 ospiti, è la seconda delle navi di classe Muse del brand.