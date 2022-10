Crociere di lusso, la comandante Melani al timone di Explora I

Serena Melani sarà la prima comandante di EXPLORA I, la nave del brand lusso Explora Journeys – del Gruppo MSC – che debutterà a luglio 2023. La comandante Melani è stata attratta da Explora Journeys per l’affinità con la sua passione per gli oceani, l’esplorazione e la scoperta, e per gli elementi costitutivi della filosofia del brand che desidera proporre una nuova esperienza sul mare, consentendo agli ospiti di riconnettersi con ciò che più conta nella loro vita.

«La nomina della comandante della nostra prima nave è un altro importante traguardo nel lancio di Explora Journeys – ha commentato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo MSC – I suoi valori, insieme alla sua professionalità, al suo curriculum e alla sua esperienza nei viaggi di lusso, rappresentano tutto ciò che io e la famiglia fondatrice avevamo immaginato per questo ruolo fondamentale nell’ambito del nostro brand di lifestyle e viaggi di lusso».

Il suo curriculum l’ha portata nel 2020 a essere la prima comandante a varare una nave da crociera. Nel 2010, è diventata ufficiale di coperta per una flotta di navi da crociera di lusso, rapidamente promossa nel 2016 al grado di capitana, per poi diventare la prima comandante di navi da crociera della flotta e in Italia.

Nei primi 12 mesi di navigazione, in cui EXPLORA I visiterà 138 porti in oltre 40 Paesi, con viaggi compresi tra 6 e i 44 pernottamenti del Grand Journey nell’Europa settentrionale, Serena Melani si alternerà al capitano Diego Michelozzi, che è stato comandante per una linea di lusso negli ultimi due anni e ha un’esperienza di oltre 20 anni presso grandi compagnie di navigazione, dopo aver servito nella marina militare italiana.

«Siamo molto felici di avere la comandante Melani con noi al timone di EXPLORA I, in perfetta sintonia con la direzione, lo stile e l’approccio che abbiamo immaginato per la nostra prima nave – ha aggiunto Michael Ungerer, chief executive officer di Explora Journeys – Explora Journeys propone esperienze appaganti all’insegna della scoperta del mondo, per una nuova esperienza sull’oceano. La comandante Melani, alternandosi al capitano Michelozzi, guiderà la nostra prima nave verso destinazioni d’eccezione, alcune molto conosciute e altre al di fuori delle rotte turistiche, grazie alla sua eccezionale esperienza e passione per l’esplorazione unite al suo rispetto per il mare e la natura, in piena sintonia con la nostra filosofia, e le auguriamo un grande successo».