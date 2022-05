Crociere da Istanbul: al via la nuova avventura Costa













Inizia oggi la nuova avventura di Costa Venezia che, dopo una notte di long stay nel nuovo Galataport di Istanbul comincerà a solcare i mari di Grecia e Turchia per la stagione estiva 2022. È questa una delle grandi novità per l’estate di Costa Crociere, che per prima ha puntato sul Paese della Mezzaluna con un nuovo homeport a Istanbul, per offrire itinerari diversi, che permettano di approfondire maggiormente la cultura, le risorse naturali, la storia ed il lifestyle della Turchia.

Una novità realizzata in collaborazione con Turkish Airlines, l’ente Nazionale del turismo della Turchia e il Galataport di Istanbul, che permetterà di offrire pacchetti “volo+crociera” in tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia, con voli di linea, itinerari a bordo di Costa Venezia e una sosta lunga nel terminal crociere di ultima generazione Galataport.

«Iniziamo oggi un’altra era delle crociere nel Mediterraneo – ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere – Per l’apertura di un nuovo itinerario c’è bisogno di una destinazione attraente, buona logistica, infrastrutture, e connettività per i nostri ospiti. Non tocca a me dire quanto siano attraenti Turchia e Grecia, o Israele ed Egitto che verranno inclusi in itinerario in autunno. L’idea è di far passare più tempo nelle destinazioni con overnight a Istanbul e Kusadasi, e long stay in tutti i porti, per permettere agli ospiti di approfondire i Paesi che visitiamo».

Con questa novità, Costa Crociere porta alle operazioni un’altra nave per l’estate, con il programma di ricominciare a utilizzare tutte le tredici navi della flotta per la fine dell’anno.

Costa Venezia, inaugurata nel 2019 ed inizialmente destinata alla Cina, riprende l’attività con tre diversi itinerari da Istanbul: fino al 13 novembre 2022, proporrà due programmi di una settimana, alternati e combinabili in un unico super tour di 15 giorni. Il primo comprende due giorni e una notte a Istanbul, Izmir e Bodrum, Mykonos e Atene; il secondo prevede due soste di due giorni e una notte a Istanbul e Kusadasi, e poi Rodi ed Heraklion in Grecia. Il terzo, invece, partirà da novembre con una crociera di 12 giorni, in Turchia, Egitto, Israele e Cipro: da Istanbul, a Bodrum, Limassol, Haifa, sempre con una sosta di due giorni e una notte, Alessandria d’Egitto e Kusadasi. Dalla primavera 2023 riprenderanno i due itinerari in Turchia e Grecia.

«Per l’estate vediamo crescere il desiderio di viaggi e crociere e Costa Venezia lo soddisfa a pieno – ha aggiunto Roberto Alberti, chief commercial officer Costa Crociere – L’itinerario è unico, con dieci ore di long stay per ogni porto e la possibilità di combinare le due crociere in una. L’unione di posti bellissimi, città ricche di storia e cultura, con gli splendidi siti archeologici e siti Unesco, sono gli elementi chiave di un’esperienza unica. A questi si aggiunge l’offerta di servizi ed esperienze a bordo, dall’enogastronomia con i menu gourmet ideati da tre chef stellati, alle escursioni, allo shopping delle grandi firme a bordo».

Anche su Costa Venezia saranno infatti disponibili le escursioni firmate National Geographic Expeditions, realizzate in collaborazione con Kel 12, che propongono ad esempio un concerto privato in un anfiteatro romano a Efeso; Istanbul in notturna; la crociera sul Bosforo, dormire nelle case scavate nella roccia in Cappadocia, rilassarsi nelle piscine naturali di Pamukkale, snorkeling tra i reperti inabissati della città di Mindo e molto altro ancora. A bordo, sarà possibile degustare i piatti creati per Costa da Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che permetteranno di esplorare le destinazioni anche attraverso il cibo.