Crociere covid free, istruzioni per l’uso

Porti di imbarco solo italiani. Hanno questo in comune le prime crociere che hanno preso il via o che ripartiranno a breve nell’area mediterranea. Le due compagnie a fare da apripista sono Msc Crociere e Costa Crociere, che danno priorità assoluta alla sicurezza e per il riavvio prevedono un pricing vantaggioso.

LA RIPARTENZA DI MSC CROCIERE. Dopo l’ok del governo a partire da Ferragosto contenuto nel dpcm del 7 agosto scorso, Msc Crociere ha aperto le danze con l’ammiraglia Msc Grandiosa. Salpata da Genova domenica 16 agosto, la nave ha imbarcato passeggeri anche nei porti di Civitavecchia, Napoli e Palermo, per poi fare tappa anche a Malta. Tampone antigene obbligatorio per tutti pre imbarco e secondo tampone necessario per chi ha scelto di visitare Malta. Per tutte le destinazioni, in ogni caso, obbligo di escursioni protette, organizzate esclusivamente dalla compagnia.

La prima crociera si è conclusa domenica 23 agosto e la nave è già ripartita da Genova per lo stesso itinerario, in programma ogni 7 giorni anche per tutta la stagione invernale.

Sabato 29 agosto riparte anche Msc Magnifica, sempre per crociere di 7 notti, ma nel Mediterraneo orientale, con tappe a Bari, Trieste e in Grecia a Corfù, Katakolon e Pireo (Atene). Anche per chi scende dalla nave per le escursioni in Grecia ci sarà il tampone obbligatorio anche al rientro.

Il protocollo di salute e sicurezza messo a punto da Msc Crociere è andato oltre le linee guida europee, prevedendo appunto il test con tampone Covid-19 per tutti i passeggeri eseguito e analizzato pre imbarco, con stazioni sanitarie nei porti e a bordo per fare i tamponi e avere i risultati in 30 minuti. Tra le altre specifiche, test all’equipaggio anche in partenza dal Paese d’origine; capienza nave ridotta al 70% mantenendo 10 metri quadri di spazio a persona; nuovo concetto di buffet servito dal personale; escursioni organizzate e protette; igienizzazione dell’aria a bordo con tecnologia a luce ultravioletta che uccide il 99,97% dei microbi; garanzia di aria fresca proveniente dall’esterno senza ricircolo; assicurazione “Protection Plan Msc – Covid-19” inclusa nel biglietto di crociera valida pre imbarco, durante e post crociera; braccialetto o cruise card che funzioni anche per tracciamento nel rispetto delle norme sulla privacy e per garantire il distanziamento; 100 stazioni di gel igienizzante; staff di medici e infermieri a bordo con strutture e dotazioni per la gestione dell’emergenza; controlli sanitari quotidiani; mascherine fornite a tutti gli ospiti.

In questa prima fase di ripresa delle operazioni, le due navi che opereranno in Mediterraneo accoglieranno solo ospiti residenti nei Paesi Schengen, salvo restrizioni stabilite dalle autorità preposte.

COSTA CROCIERE APRE LE VENDITE. Il 6 settembre è la volta di Costa Crociere, che ridà il via ai suoi itinerari e lo fa con Costa Deliziosa. La scelta della compagnia è un po’ diversa: questa volta si tratta di crociere tutte italiane e con ospiti solo italiani. Vendite aperte da lunedì 24 agosto.

Il primo itinerario è quello di Costa Deliziosa, che dal 6 settembre sino al 27 settembre partirà tutte domeniche da Trieste, visitando cinque destinazioni del Sud Italia: Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania. Il secondo itinerario è quello di Costa Diadema, che partirà il 19 settembre da Genova per fare scalo a Civitavecchia/Roma, Napoli, Palermo, Cagliari e La Spezia. Le destinazioni comprese negli itinerari delle due navi potranno essere visitate esclusivamente con escursioni protette organizzate da Costa.

La compagnia ha messo a punto per la propria flotta il Costa Safety Protocol, un protocollo che contiene nuove procedure operative adeguate alle esigenze di risposta alla situazione Covid-19, relative a ogni aspetto dell’esperienza, sia a bordo che a terra. Le procedure sono state studiate con il supporto scientifico di esperti indipendenti in Sanità e sono conformi ai protocolli sanitari definiti dalle autorità italiane ed europee (Eu Healthy Gateways). Tra le novità per gli ospiti, procedure digitali aggiornate, come il check in e l’autocertificazione medica online, che possono essere eseguite da casa prima della partenza, e la possibilità di prenotare i servizi di bordo tramite l’app dedicata MyCosta. Prima dell’imbarco sono previsti: misurazione della temperatura corporea per tutti gli ospiti, che sarà effettuata anche a ogni uscita e accesso alla nave in tutti i porti di scalo, e a bordo sarà consentita in ogni momento della giornata grazie a dispositivi elettronici self service. L’esperienza a bordo sarà regolata dalle nuove procedure, a partire dalla riduzione del numero di ospiti presenti. L’uso delle mascherine sarà obbligatorio negli ambienti interni; in quelli esterni sarà richiesto in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento. Gli interni e i ponti esterni di ogni nave saranno sottoposti a pulizia e sanificazione più frequenti con prodotti speciali; un numero maggiore di distributori di gel disinfettante per le mani sarà posizionato nei terminal e a bordo. I sistemi di areazione sono stati dotati di nuovi filtri che assicurano un’efficacia di filtraggio elevata di aria fresca proveniente dall’esterno, minimizzando il ricircolo di quella interna. Anche i programmi di intrattenimento e la ristorazione saranno riorganizzati in conformità con i nuovi standard. A bordo l’assistenza medica sarà garantita 24 ore su 24 per ospiti ed equipaggio.

Le compagnie intanto continuano a monitorare costantemente lo scenario epidemiologico, insieme alle autorità. C’è attesa per gli itinerari di ottobre, mese in cui potrebbe essere ampliato il ventaglio dell’offerta.