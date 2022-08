Crociere, buona la Prima:

battesimo Ncl in Islanda

Norwegian, buona la “Prima”. Ncl dà il via alla flotta del futuro: ventiquattro ore di celebrazioni in Islanda per il battesimo della nuova ammiraglia della compagnia di crociere americana guidata da Harry Sommer. Una giornata memorabile per la “terra dei vichinghi”, con il primo battesimo di una grande nave da crociera nel porto della capitale.

Sotto il segno beneaugurale di un’aurora boreale fuori stagione, spuntata grazie al contrasto tra l’estate islandese e le correnti fredde dell’Artico, una Reykjavík assolata accoglie il top management di Norwegian Cruise Line, la pop star internazionale Katy Perry e i 2.500 ospiti esclusivi della crociera inaugurale – investitori, partner, clienti top, agenti di viaggi e giornalisti – per dare il via alla festa che sancisce il debutto della Prima Class di Ncl, nel pieno rispetto del programma di consegna, nonostante i due anni di pandemia.

«Abbiamo investito e impiegato bene il tempo – dichiara dal palco Harry Sommer, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line – Dopo l’ultimo varo, nel 2019, di Norwegian Encore, abbiamo atteso con impazienza questo evento speciale che dà il via a un nuovo capitolo della nostra compagnia. Siamo felici di presentare una nuova classe di navi e un nuovo futuro con Norwegian Prima, che offrirà la miglior esperienza di vacanza al mondo». Sommer ringrazia tutto il team e i partner, rimarcando il rapporto speciale con i travel agent: «Il loro successo è il nostro successo», aggiunge.

La parola passa poi al presidente e amministratore delegato del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Frank Del Rio e al suo “never give up”: «Non arrendersi mai, è questo che accomuna tutti su questa nave: imprenditori, agenti e trade journalist. Dopo due anni di pandemia, ecco Norwegian Prima. E nel 2023 debutteranno tre nuove navi per i nostri tre brand: Oceania Vista, Regent Grandeur e Norwegian Viva. La vision innovativa della compagnia va avanti e Norwegian Prima lo testimonia, costruita per portare l’esperienza di crociera a un livello successivo. Con il suo design e le sue offerte gioca un campionato a parte. Nel suo segmento, è la nave con maggiore spazio all’aperto e ha la più ampia varietà di suite, oltre a esperienze di bordo disponibili solo qui. Un’unità dai tanti primati che la rendono speciale, così come speciale è la destinazione scelta per il battesimo, Reykjavik, location perfetta per un’occasione così importante, con una comunità che ci ha accolti a braccia aperte».

Consegnata nel luglio 2022 da Fincantieri a Ncl presso lo stabilimento di Marghera, Norwegian Prima è la capostipite di sei navi da crociera di nuova generazione della omonima classe, che costituiranno la spina dorsale della flotta del futuro della compagnia. Le unità successive saranno consegnate, una all’anno, fino al 2027.

LA NAVE. Con una stazza lorda di 143.535 tonnellate, 294 metri di lunghezza e una capacità di 3.100 ospiti in doppia occupazione, Norwegian Prima è realizzata sulla base di un progetto prototipale sviluppato dal colosso della cantieristica italiana per valorizzare le caratteristiche di libertà e flessibilità di Ncl con una configurazione di prodotto innovativa, in grado di arricchire ulteriormente l’esperienza offerta ai passeggeri.

Equilibrio degli ambienti, arredi e allestimenti raffinati, ripartizione degli spazi studiata per evitare affollamenti, sono elementi che saltano subito all’occhio degli ospiti di Prima. Testimonianza della capacità di Norwegian Cruise Line di cogliere le tendenze del mercato e far evolvere in corso d’opera un progetto inizialmente orientato al mass market in una nave che va a collocarsi a pieno titolo nel segmento Premium.

Tra le nuove unità, Prima è quella con il maggior numero di ponti all’aperto, per vivere l’oceano sempre più da vicino. Ha 20 ponti, quasi 1.600 cabine, 18 ristoranti e 17 bar e lounge. La Classe, oltre ad avere il più ampio assortimento di suite della flotta, ridefinisce l’area ultra premium The Haven by Norwegian. Tra le attrazioni adrenaliniche di bordo, gli scivoli più veloci in mare – The Rush e The Drop – e il Prima Speedway, pista di go kart in mare a tre livelli. Da non perdere la passeggiata al ponte 8 Ocean Boulevard, con il ponte in vetro sospeso sul mare, o la piscina a sfioro Infinity Beach a poppa.

Norwegian Prima – da tradizione Ncl – fa dello scafo un’opera d’arte affidandosi ancora una volta all’artista di graffiti italiano Manuel Di Rita, conosciuto come “Peeta”.

LO SPETTACOLO INAUGURALE. Ma torniamo sul palcoscenico del battesimo, il Prima Teatre, che omaggia l’Islanda con l’esibizione del gruppo di casa, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021, Daði og Gagnamagnið (si pronuncia: Dah-they Oh Gack-no-Mak-ne). E poi lo show diventa suo: Katy Perry, madrina e global superstar, battezza ufficialmente la nave con la bottiglia di champagne che si infrange sullo scafo, per poi esibirsi con le sue hit tra l’entusiasmo del pubblico in sala. «È stato divertente cospargere un po’ di polvere di fata madrina sulla Norwegian Prima e lasciarla navigare in alto mare», dice Katy Perry, augurando a tutti buon viaggio.

Norwegian Prima salpa a tarda sera da Reykjavík, per la prima delle crociere inaugurali in Nord Europa diretta nei Paesi Bassi. Dal 3 settembre navigherà tra Paesi Bassi, Danimarca e Inghilterra a, prima di dirigersi negli Stati Uniti Quindi per itinerari ai Caraibi da New York City, Galveston, Texas e Miami a ottobre e novembre; poi si stabilirà a Port Canaveral, in Florida, e Galveston, in Texas, per la stagione 2023-2024. La nuova stagione in Nord Europa è prevista per il prossimo anno, con la nave che tornerà proprio a Reykjavík. L’offerta della destinazione, il favore del pubblico – unite al ripensamento degli itinerari in Nord Europa legati all’esclusione della Russia e alla vicinanza all’America – ne fanno un porto di imbarco ideale.

E ne hanno avuto un saggio gli ospiti di Norwegian Prima, già durante all’arrivo nella terra del ghiaccio, vivendo The Art of Iceland, un’autentica esperienza islandese al Centro culturale Harpa, e l’escursione The Golden Circle: un tour nel sud ovest del Paese, lungo quasi 300 chilometri, che attraversa il parco nazionale di Thingvellir, l’area geotermica dei geyser, e un’esperienza ravvicinata con i getti d’acqua calda, e la maestosa cascata di Gullfoss. Una full immersion tra natura, acqua, energia e antiche leggende. Mentre si salpa verso l’Irlanda per fare scalo a Cork, il saluto di Ncl all’Islanda è solo un arrivederci al 2023.