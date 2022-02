Crociere ai Caraibi sempre più vicine













Non è ancora arrivato il via libera ufficiale per le crociere ai Caraibi. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, datata 22 febbraio 2022, ha stabilito che dal 1° marzo decade l’obbligo di quarantena per chi rientra dai Paesi extra Ue e viene rimosso l’elenco E (lista di destinazioni extra Ue verso le quali non è consentito spostarsi per turismo).

Il Comando generale delle Capitanerie di Porto italiane e il ministero della Salute stanno lavorando per aggiornare i protocolli di salute e sicurezza che regolano il settore crocieristico (attualmente disciplinati da un dpcm) per poter far ufficialmente ripartire gli italiani verso l’area caraibica senza restrizioni.

Una questione burocratica che potrebbe risolversi nel giro di poche ore, ma che tiene ancora in stand by il mercato per la parte finale della stagione invernale oltreoceano.

Ricordiamo che i Caraibi non erano rientrati in precedenza tra i corridoi turistici Covid free aperti agli italiani. Gli altri Paesi europei, invece, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, permettono ai propri cittadini già da mesi di raggiungere i Caraibi e imbarcarsi per le crociere.

Intanto, negli Stati Uniti, i Cdc hanno di recente abbassato il livello di allerta relativo ai viaggi in crociera.