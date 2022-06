Crociere a Venezia e Giubileo: le decisioni del governo













Il Consiglio dei ministri del 15 giugno – oltre a varare il decreto che abolisce di fatto l’obbligo di mascherine a bordo degli aerei – ha deliberato disposizioni urgenti legate al tema delle infrastrutture, soprattutto riguardo il Giubileo di Roma del 2025 e gli approdi delle crociere a Venezia.

Il Cdm, infatti, su “proposta del presidente Mario Draghi, del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco – si legge nella nota ufficiale di Palazzo Chigi – ha approvato un decreto legge che introduce novità in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili”.

Per aumentare la ricettività delle navi da crociera sull’area di Venezia, infatti, il Cdm ha stabilito che a partire dalla stagione 2022 sarà realizzato “un ulteriore punto di attracco temporaneo nel porto di Chioggia” e sarà resa operativa l’Autorità per la Laguna di Venezia, che assume il nome di “Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque”.

Il governo ha poi approvato la velocizzazione delle opere per il Giubileo 2025 e la viabilità di Roma e la nomina del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a commissario straordinario per il grande evento.

Inoltre, “per assicurare la realizzazione nei tempi previsti delle opere e dei lavori funzionali alle celebrazioni, il decreto prevede misure di accelerazione delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale (Via), in analogia a quanto già previsto per gli interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il Piano nazionale complementare (Pnc). Per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade comunali, lo sviluppo e la riqualificazione delle strade di ingresso in città e di collegamento, sarà possibile stipulare apposite convenzioni con l’Anas“.