Croazia, Vukelic: «Turismo quasi ai livelli pre Covid»













Numeri sopra le aspettative e novità di inizio estate per il turismo in Croazia. Il 7 luglio scorso, a Ceresio 7, Milano, l’Ente Nazionale Croato per il Turismo ha organizzato un evento per dare inizio a questa stagione estiva.

«In Croazia nei primi sei mesi del 2022, si sono registrati 5,7 milioni di arrivi e 24,7 milioni di pernottamenti, ovvero +120% e +107% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente –ha annunciato Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia – Possiamo dire che la stagione turistica è al di sopra di ogni aspettativa, e i risultati attuali che stiamo ottenendo sono quasi al livello del 2019 e siamo estremamente soddisfatti del grande interesse per la Croazia come una delle destinazioni più richieste d’Europa».

La direttrice ha inoltre annunciato la rielezione del direttore generale Kristjan Staničić alla guida dell’Ente per i prossimi quattro anni; rimarrà quindi al fianco di Vukelic che aveva ricevuto la rielezione il dicembre scorso.

Altra novità, ribadita, è l’entrata della Croazia nell’euro e nell’area Schengen a partire dal 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda il territorio croato, il 26 luglio verrà inaugurato il Ponte di Pelješac, struttura tecnologica e all’avanguardia che permetterà di raggiungere in modo più agile la Croazia meridionale.

Tante le aperture alberghiere del 2022, soprattutto in Istria e Dalmazia. A Pola è stato aperto il Grand Hotel Brioni e il Palazzo Rainis a Novigrad, mentre a Brac il Postira Grand Hotel View è la grande novità. Infine a Makarska è arrivato l’Aminess Khalani Beach Hotel. Tante anche gli hotel ed edifici ristrutturati e ammodernati.

La Croazia come ogni anno propone tantissimi eventi lungo la costa. Ci sarà il Festival estivo di Dubrovnik, l’Estate di Spalato passando per la più grande manifestazione turistica della regione ovvero il Porcijunkulovo. Poi ancora il Špancirfest o il Dimensions Festival per quanto riguarda l’estate. Le attività, feste ed eventi non si fermano qui però, e proseguono fino in inverno. Tutti gli eventi sono consultabili nel dettaglio sul sito dell’Ente.

Con oltre 6.278 km di costa, 1.244 isole, una moltitudine di luoghi da visitare, acque cristalline, la Croazia ha un’ampia varietà di proposte. Pola, Zara, Dubrovnik, Zagabria e tantissime altre città aspettano di essere visitate.