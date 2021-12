Croazia, Viviana Vukelic confermata alla guida dell’ente in Italia













Viviana Vukelic è stata confermata per altri quattro anni responsabile del turismo croato in Italia. Lo ha annunciato il console della Croazia a Milano, Stjepan Ribić, durante un incontro prenatalizio con la stampa di settore.

È stata anche l’occasione per tirare le somme di un anno difficile ma che per il piccolo Paese ai confini con l’Italia si può considerare “a saldo positivo”, anche grazie al turismo dei tanti italiani che hanno scoperto una meta forse trascurata a favore di mete esotiche, irraggiungibili in epoca Covid.

«Sono davvero contenta di rimanere altri quattro anni qui in Italia – ha detto Vukelic – Dove mi sento a casa. E dove ormai ho tanti amici che dimostrano di apprezzare sempre di più il mio bellissimo Paese. Ancora adesso ci sono tanti turisti e tanti italiani che apprezzano il cosiddetto turismo del benessere, come quello delle cure dentali».

Il console Ribić ha ricordato che il 2022 sarà un anno molto importante per la Croazia perché celebrerà i 30 anni dall’indipendenza.

«Un periodo che nella vita di una persona sono tanti ma per la storia di un Paese sono un periodo breve – ha dichiarato il console – ma importantissimo per chi l’ha tanto desiderata. Io dico sempre: da noi ci sono più di mille isole e ci sono più di mille ragioni per venire a vedere le nostre bellezze».