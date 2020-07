Croazia, ora i diportisti pagano la tassa di soggiorno online

Si chiama nautika.evisitor.it ed è il portale interamente dedicato al turismo nautico presentato dall’Ente nazionale croato per il turismo. Un utile strumento che oltre alle informazioni e alle curiosità sugli approdi lungo la costa croata, consente ai diportisti di effettuare il pagamento online della tassa di soggiorno, che fino ad ora si poteva pagare soltanto presso le capitanerie di porto e le filiali portuali del Paese.

«La nautica è uno dei più importanti prodotti turistici croati per i quali la domanda in queste circostanze di mercato è particolarmente richiesta a causa della pandemia globale di coronavirus – ha spiegato Kristjan Stanicic, direttore dell’Ente nazionale croato per il turismo – Questo è dimostrato anche dai dati sul numero di “vignette” vendute per il settore nautico, dall’inizio dell’anno al 15 luglio ne sono state vendute oltre 7mila, ovvero il 53% dei risultati ottenuti nell’ultimo anno record 2019. Stiamo anche registrando buoni risultati nel segmento dei charter nautici».

Oltre che in lingua croata, il portale è disponibile anche in inglese, tedesco e italiano e guida l’utente attraverso il processo di registrazione e pagamento della tassa di soggiorno in modo semplice e chiaro. Il pagamento si può effettuare con tutti i migliori circuiti di carte in circolazione e, una volta eseguito, si riceverà una conferma all’indirizzo email fornito, che si dovrà conservare a bordo per tutto il periodo di soggiorno.