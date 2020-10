Croazia, la campagna sui colori per rilanciare il turismo

L’Ente nazionale croato per il Turismo ha lanciato la nuova campagna promozionale Scopri i colori della Croazia in 7 mercati europei: Italia, Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Gran Bretagna.

Questa campagna autunnale promuove soprattutto le bellezze naturali, la cultura, la nautica e l’enogastronomia, e sarà attiva fino alla seconda metà di novembre attraverso articoli tematici sui portali online, annunci cartacei e pubblicità sui social network con l’hashtag #DiscoverTheColoursOfCroatia.

«Malgrado l’attuale situazione epidemiologica in Europa, così come le attuali restrizioni ai viaggi che variano da Paese a Paese e che non consentano una maggiore realizzazione del traffico turistico, in questo periodo dell’anno è molto importante mantenere la visibilità della Croazia nei nostri più importanti mercati europei», ha affermato il direttore dell’Ente nazionale croato per il Turismo Kristjan Stanicic.

Il direttore ha anche ricordato che gli incentivi promossi nella campagna Una settimana di vacanza meritata studiata solo per i turisti locali sarà estesa a tutti gli ospiti stranieri che si trovano in Croazia che potranno usufruire di numerosi servizi turistici a prezzi inferiori del 50%.

La direttrice dell’Ente nazionale croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic ha sottolineato che: «l’Italia rappresenta uno dei mercati più importanti per il turismo croato e per questo motivo siamo stati presenti con le campagne promozionali sia nel periodo lockdown sia in questi mesi di apertura».

La Croazia offre svariate possibilità per una vacanza più tranquilla, in cui godere al meglio dell’offerta all’aria aperta tra ciclismo, trekking, turismo sanitario e wellness, navigazione attraverso le isole croate, conoscere l’offerta gastronomica degli ottimi ristoranti e delle konobe (trattorie) tradizionali, gustare gli eccellenti vini e gli oli di oliva che sono diventati famosi in tutto il mondo.