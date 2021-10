Croazia, incoming da record: arrivi al +70%













L’Ente nazionale croato per il turismo anche quest’anno è presente a Rimini, per il Ttg Travel Experience, al Padiglione C1, Stand 113-128. Si tratta della giusta occasione per far conoscere al trade italiano i risultati ottenuti durante l’estate, ma anche incuriosire sull’offerta che la Croazia offre in tutti i periodi dell’anno.

Nei primi nove mesi del 2021, in Croazia, sono stati realizzati 12,6 milioni di arrivi e 80 milioni di pernottamenti, ovvero il 70% in più di arrivi e il 53% in più di pernottamenti rispetto ai primi nove mesi del 2020.

«Torniamo a Rimini dopo un anno di pausa – scrive l’Ente in una nota – Analizzeremo i risultati di questa parte di stagione e valuteremo cosa si può fare per il futuro, mettendo sempre al centro i partner».